Ветеринары назвали самое опасное для животных летнее растение

Хозяева собак часто разрешают своим питомцам бегать по газонам, не задумываясь, что именно там растет. Возможно, им кажется, что шерсть защищает животных от любых опасностей, но это не так. Если пес случайно попадет в заросли борщевика, это серьезно навредит его здоровью.
Дело в том, что в борщевик входят псоралены — ядовитые вещества, которые вызывают сильнейшие ожоги. Мы знаем, что это растение крайне опасно для человека, но и животным оно нанесет сильный вред.
По словам ветеринарных врачей, борщевик делает кожу животного чрезвычайно чувствительной к солнечному свету, что может привести к сильнейшим ожогам.
«Даже легкое прикосновение к растению может нанести значительный вред», — предупреждают эксперты.
Уже через несколько часов после контакта с растением у животного могут появиться язвы на коже и во рту, волдыри, рвота и сильнейшие отеки. Поэтому первое, что нужно сделать, если вы полагаете, что собака все же контактировала с борщевиком, надо срочно промыть пораженный участок водой с мылом и ограничить воздействие солнечного света.