Ветеринары назвали самое опасное для животных летнее растение

Уже через несколько часов после контакта с растением у животного могут появиться язвы на коже и во рту, волдыри, рвота и сильнейшие отеки. Поэтому первое, что нужно сделать, если вы полагаете, что собака все же контактировала с борщевиком, надо срочно промыть пораженный участок водой с мылом и ограничить воздействие солнечного света.