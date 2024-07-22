Кошка и собака в одной квартире — это уже далеко не редкость. Вопреки распространенному мнению, эти животные умеют отлично ладить между собой, уживаться на одной территории, могут вместе спать и играть. В любом случае питомцев всегда можно друг с другом подружить, главное — знать, как правильно это делать.
Что касается рациона, то кормить кошку и собаку нужно по определенным правилам. Многие хозяева для удобства покупают сухой корм — не надо тратить время на варку каш и мяса. Только вот не все знают об одном нюансе: собаке ни в коем случае нельзя давать кошачий корм, а кошке — собачий,
Начнем с собак. Эти питомцы с удовольствием съедят кошачий корм, если им предложат. Более того, они могут залезть в миску к коту и быстро ее опустошить. Но такая привычка только разрушит здоровье собаки.
Дело в том, что кошки — облигатные, или плотоядные, животные. Поэтому кошачий корм содержит в себе питательные вещества, которые есть только в мясе. Собаки же считаются всеядными, они могут есть и растительную пищу, в том числе фрукты и овощи. Высокое содержание белка, калорий и жиров в кошачьем корме может спровоцировать у собак:
проблемы с желудочно-кишечным трактом;
патологии почек;
панкреатит;
ожирение.
Что касается кошек, то давать им собачий корм еще опаснее. Эти животные нуждаются в аминокислотах, таких как таурин и карнитин, которые содержатся в их корме. Собачий организм вырабатывает их самостоятельно, поэтому в их кормах аминокислот почти нет.
Если кошка будет есть собачий корм, то это может обернуться:
сердечно-сосудистыми заболеваниями;
проблемами со зрением;
дефицитом белка и витамина А в организме, что чревато проблемами с ЖКТ и другими органами.
Поэтому следите, чтобы ваши питомцы не воровали друг у друга еду. Лучше всего кормить животных по отдельности, а после убирать миски с остатками еды. Если же у собаки или кошки закончился корм, то покормите животное «натуралкой» — сварите мясо, курицу, собаке можно дать это вместе с белым рисом или овсянкой.
Как правильно кормить кошку и собаку
Что будет, если человек съест собачий или кошачий корм
Попробовать кошачью или собачью еду из любопытства может как взрослый, так и ребенок. Однако мало кто знает о последствиях. Так, например, человек может получить убойную дозу витамина А. Его избыток провоцирует выпадение волос, может появиться сыпь на коже, ногти становятся ломкими, кровоточат десны. Также появляются мышечные судороги, диарея, повышается внутричерепное давление, увеличиваются размеры печени и селезенки.
О том, какие еще могут быть опасные последствия, читайте ЗДЕСЬ.