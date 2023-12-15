Собраться с друзьями в выходные, устроить домашний ужин или же просто пойти семьей в ресторан — такой досуг часто не обходится без спиртного. Некоторые могут даже не думать об алкоголе неделю, две, но как только появляется повод, то забывают о мере. Другие же выпивают гораздо чаще, но в малых количествах.