Назван неожиданный полезный эффект от алкоголя, со здоровьем он не связан

Всем известно, что алкоголь вреден для здоровья. Причем врачи уверяют, что нет безопасной дозы, даже с наперсток — это уже риск развития самых разных заболеваний.
Правда, периодически появляются данные исследователей, что не пить совсем, быть трезвенником даже хуже, чем употреблять спиртное в очень небольших количествах. Для людей старше 40 лет оно может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и диабета, заявляют исследователи.
Правда, тут важно понимать разницу между умеренным и избыточным увлечением алкоголем. Есть риски ее не заметить и упустить опасную грань, за которой открывается прямая дорога к пьянству и алкоголизму. Сойти с нее будет уже очень непросто, а со временем страдать будут все органы и системы организма. И никаких «но» тут не бывает, чрезмерное употребление алкоголя опасно для здоровья.
Есть преимущество
Нашлось еще одно преимущество умеренно пьющих перед трезвенниками, после того как ученые решили выяснить, как взаимосвязаны употребление алкоголя и уровень доходов.
Оказалось, изредка пьющие люди зарабатывают на своей работе на 10-14% больше совсем непьющих, следует из
«Такие люди создают своеобразный социальный капитал, — заявил профессор экономики Университета Сан-Хосе, в котором проводилось исследование. — Общение за бокалом спиртного помогает укреплять социальные связи, заводить новые знакомства, получать полезную информацию».
Кстати, женщины, которые бывают в баре хотя бы раз в месяц, не имеют более высокого заработка по сравнению с теми дамами, кооторые не посещает питейные заведения вовсе. Это тоже выяснили исследователи.
«Пивные очки и жидкая храбрость»
Недавно ученые доказали, что алкоголь не делает других людей красивее в глазах пьющих, вопреки народным изречениям вроде: «Некрасивых женщин не бывает, бывает мало водки». Эксперимент проводили только на мужчинах. И как оказалось, они не считали более привлекательными, чем до выпитого спиртного.
А вот храбрости алкоголь добавляет. И это тоже подтверждают выводы ученых из Сан-Хосе. Их коллеги из Стэнфордского университета выяснили, что спиртное — это самая настоящая «жидкая храбрость». Приняв на грудь, человек становится более раскованным, страх общения исчезает.