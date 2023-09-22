Назван неожиданный полезный эффект от алкоголя, со здоровьем он не связан

Правда, тут важно понимать разницу между умеренным и избыточным увлечением алкоголем. Есть риски ее не заметить и упустить опасную грань, за которой открывается прямая дорога к пьянству и алкоголизму. Сойти с нее будет уже очень непросто, а со временем страдать будут все органы и системы организма. И никаких «но» тут не бывает, чрезмерное употребление алкоголя опасно для здоровья.