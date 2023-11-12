У ребенка температура 38: что делать и нужно ли сбивать

Извечный вопрос: сбивать или не сбивать температуру? И тут дело часто доходит до крайностей. Одни ждут до последнего, пока организм сам не справится с инфекцией, но иногда это может привести к самым печальным последствиям. Другие тянутся за жаропонижающими, едва столбик термометра перевалил за 37.
Так как же правильно сбивать высокую температуру у ребенка? Узнали у врача.
Педиатр, специалист по диагностике и лечению синдрома дефицита внимания и гиперактивности
Почему у ребенка поднимается температура
«Причины повышения температуры у детей можно условно разделить на две большие группы: инфекционные и неинфекционные, — говорит педиатр Олеся Фролова. — Самая частая неинфекционная причина — перегрев. У маленьких детей риск перегревания выше из-за несовершенства терморегуляции. Слишком укутанный младенец и ребенок постарше после активной физической нагрузки могут вернуться с прогулки с повышенной температурой».
По словам врача, повышенная из-за перегрева температура тела быстро снижается после прекращения активности. Достаточно просто раздеть ребенка и дать ему прохладное питье. Но бывают и экстремальные обстоятельства.
«Например, многочасовое нахождение на жаре может привести к нарушению самочувствия, обезвоживанию, иногда опасному для жизни. Такое состояние требует больше времени и усилий, чтобы нормализовать температуру тела, — говорит педиатр. — В некоторых ситуациях нужно срочно вызывать скорую помощь».
При инфекции организм запускает целый каскад реакций, направленных на уничтожение возбудителя, и повышение температуры — один из них.
«Активируется выработка лимфоцитов, которые стимулируют образование защитных антител и интерферона — главного врага вирусов. Происходит прямое разрушение клеток возбудителей, блокируется деление микробов, — рассказывает Олеся Фролова. — Кроме того, при умеренно повышенной температуре снижается устойчивость бактерий к лекарствам, активируется барьерная и синтетическая функция печени, принимающей важное участие в противоинфекционной защите».
Где измерять температуру
Повышение температуры до 38-39 °С называется умеренной лихорадкой. Но в разных частях тела температура разная. Поэтому нужно знать, в каком месте ее измерять, чтобы получить наиболее точные данные.
«У малышей до двух лет самым точным является измерение температуры в прямой кишке. У более старших детей в России принято измерять температуру в подмышечных впадинах, и она на 0,5 °С ниже, чем при измерении в прямой кишке или во рту», — предупреждает врач.
Инфракрасный термометр при измерении на лбу или в наружном слуховом проходе показывает на 0,2-0,3 °С меньше, чем в подмышке.
«Таким образом, температура 37,6 °С, измеренная в прямой кишке у полугодовалого малыша, будет нормальной, а та же температура в подмышке у 10-летнего ребенка будет уже повышенной», — говорит педиатр.
Высокая температура у ребенка: наши действия
«Помним, что умеренно повышенная температура — это защитный механизм иммунной системы для борьбы с инфекцией, — говорит врач. — У любого родителя повышение температуры вызывает беспокойство, но давайте возьмем себя в руки и посмотрим на нашего горячего малыша.
Почему вы вообще решили измерить ему температуру? Случайно дотронулись до пробегающего мимо с самолетом в руке ребенка и поняли, что он горячий? Измерили температуру под громкое возмущение пилота, которому пришлось зайти на посадку, так как градусник «пропикал» 38,1 °С?
Отпустите вашего летчика, не мешайте его организму проводить спецоперацию по уничтожению возбудителей. А сами в это время лучше заварите для себя и ребенка ароматный чай с малиной, медом или лимоном — с тем, что он больше любит.
Обильное вкусное питье — а невкусное ребенок пить не будет — придется очень кстати. Не нужно давать сироп от температуры или ставить свечку, ограничимся только наблюдением на этом этапе».
А вот когда, по словам педиатра, нужно сбивать температуру.
«Допустим, еще пять минут назад ребенок играл и вдруг пошел прилечь, закрывается с головой одеялом, потому что ему холодно, мешает яркий свет и звук, жалуется на головную боль или что-то еще. Скорее всего, в этом случае термометр покажет температуру ближе к 39 °С», — говорит Олеся Фролова.
Давая жаропонижающее, мы помогаем ребенку облегчить его состояние. Но важно понимать: целью снижения температуры является только улучшение самочувствия и ничего больше.
Прием жаропонижающего действует здесь и сейчас, не влияет ни на продолжительность болезни, ни на ее тяжесть.
Сироп, свечка, порошок или таблетка — выбор жаропонижающего зависит от возраста и предпочтений ребенка.
Количество препарата рассчитывается по весу. Не игнорируйте инструкцию, давая лекарство на глазок или чуть-чуть, чтобы было «меньше химии».
«В первом случае есть риск навредить передозировкой. Во втором — „химию“ ребенок все равно получит, но эффекта это не принесет», — объясняет врач.
Нужно ли сбивать температуру до 36,6?
«Нет! — отвечает педиатр. — Не нужно добиваться снижения температуры до нормальной. Это заблуждение присутствует у многих родителей. Но помним, что наша цель — облегчить состояние ребенка, при этом не мешая его организму бороться с микробами».
По словам врача, обычно через час температура успевает снизиться на 0,5-1°С.
«Ребенок оживает, чувствует себя лучше, пьет, немного играет. Это именно то, что нам нужно, — говорит Олеся Фролова. — У него все еще повышенная температура, но самочувствие уже улучшилось. На этом этапе от нас требуется только наблюдение. Предлагайте малышу как можно чаще пить. Если он отказывается есть, не настаивайте. Дети очень хорошо чувствуют потребности своего организма. Если ребенок не хочет есть, значит, сейчас ему это не нужно».
Температура у ребенка от 0 до 3 месяцев
Другого подхода требует повышение температуры у малышей до 3 месяцев.
«Если вы уверены, что нет подозрений на перегревание, нужно срочно обратиться за медицинской помощью, — советует наш эксперт. — Согласно международным протоколам, лихорадка у ребенка младше трех месяцев требует немедленного осмотра и обследования для исключения тяжелой бактериальной инфекции».
Температура у ребенка от 3 месяцев до 1 года
«Дети старше трех месяцев могут быть дома под наблюдением лечащего врача, но, в отличие от детей более старшего возраста, требуют осмотра в тот же день, — говорит врач. — Главным показателем для определения тактики ведения лихорадящего ребенка является его самочувствие. Если температура без симптомов, ребенок активен, играет, хорошо пьет и регулярно мочится, соглашается есть, хоть и меньше, чем обычно, то он может лечиться дома даже при высокой температуре. Но ребенок с температурой 38,5, который плохо себя чувствует даже после приема жаропонижающего, требует осмотра врача для выявления причины его состояния».
Частым спутником повышения температуры является кашель. Но, по словам эксперта, для определения тактики лечения главным показателем все также является самочувствие ребенка.
«Одышка и плохое общее самочувствие ребенка требуют безотлагательного осмотра врача», — предупреждает педиатр.
Рвота и понос при высокой температуре
Когда при температуре появляются рвота и понос, увеличивается риск обезвоживания. Необходимо следить за восполнением жидкости, которую ребенок теряет не только при потении, но и через желудочно-кишечный тракт.
«Давайте ребенку питье маленькими порциями, чтобы не провоцировать рвоту. Часто выручает лед из морса, компота или разбавленного сока, который многие дети с удовольствием едят, — советует Олеся Фролова. — Влажный язык и губы, слезы при плаче и наличие мочеиспускания как минимум один раз за 4-5 часов являются признаками нормального водного баланса».
Высокая температура: когда вызывать скорую помощь
повышенная сонливость и вялость;
отказ от питья;
одышка;
наличие сыпи на коже;
жалобы на сильные боли в животе;
примеси слизи или крови в стуле;
неукротимая рвота;
признаки обезвоживания.