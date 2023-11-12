У ребенка температура 38: что делать и нужно ли сбивать

«Ребенок оживает, чувствует себя лучше, пьет, немного играет. Это именно то, что нам нужно, — говорит Олеся Фролова. — У него все еще повышенная температура, но самочувствие уже улучшилось. На этом этапе от нас требуется только наблюдение. Предлагайте малышу как можно чаще пить. Если он отказывается есть, не настаивайте. Дети очень хорошо чувствуют потребности своего организма. Если ребенок не хочет есть, значит, сейчас ему это не нужно».