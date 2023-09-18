«Не все знают разницу»: врач скорой назвал две привычки, они могут спасти жизнь пациентам

Обвинения в адрес врачей в грубости, неуважении, равнодушии и даже хамстве по отношению к пациентам сейчас звучат слишком часто. Но стоит дать слово и медикам. У них тоже есть много вопросов к тем, кто обращается к ним за помощью.
Врач-педиатр, работающий на скорой, рассказал о сложностях, с которыми нередко сталкивается во время работы. Он
«Прошу записать»
«Есть у меня такая привычка в работе с пациентами: когда я приезжаю на вызов, все рекомендации, которые я оставляю, прошу пациента записывать самостоятельно своей рукой, —
Врач признается, что первое, что выяснил, когда начал работать на скорой, — не все родители умеют писать. «Когда я с этим столкнулся, изрядно удивился», — отметил доктор. Он
«Иначе бы меня не поняли»
Еще не все родители различают миллилитры и миллиграммы, а также простые и десятичные дроби, продолжает педиатр.
«Например, я говорю маме: «Записывайте: одна пятая часть таблетки (1/5), она пишет. Но поскольку у меня есть еще одна полезная привычка — проверять, что там написали родители с моих слов, то вижу «замечательную» картину, что ребенку предлагается дать полторы таблетки. Женщина записала: 1,5. Прошу ее прочитать, что написано. Она говорит: «Одна пятая». Так что в таких случаях я предлагаю родителям написать цифры прописью».
Вывод прост: если бы я сам написал назначения своей рукой, даже при условии читаемого почерка, меня бы вообще не поняли», — резюмирует врач скорой помощи.
Ранее «Доктор Питер» рассказывал о «манифесте» врача-терапевта из поликлиники, который рассказал о трех вещах, которые медики воспринимают как крайнее неуважение со стороны пациента. Подробнее — в материале «Доктора Питера».