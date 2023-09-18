«Не все знают разницу»: врач скорой назвал две привычки, они могут спасти жизнь пациентам

«Есть у меня такая привычка в работе с пациентами: когда я приезжаю на вызов, все рекомендации, которые я оставляю, прошу пациента записывать самостоятельно своей рукой, — поделился врач-педиатр Дмитрий Молодой в видео в своем блоге. — Причин этому несколько. Так, у меня просто отвратительный, нечитаемый почерк, который лично я даже не всегда могу разобрать. А еще со времен учебы в университете я знаю: если ты записал что-то, скорее всего, это запомнишь».