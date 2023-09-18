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«Не все знают разницу»: врач скорой назвал две привычки, они могут спасти жизнь пациентам

Педиатр, который работает на скорой, рассказал о правилах, которых придерживается уже давно, приезжая на дом к заболевшим. Он всегда просит своей рукой записывать сделанные медицинские рекомендации. И объясняет почему.

18 сентября 2023
пациент врач
Источник:
iStockphoto

Обвинения в адрес врачей в грубости, неуважении, равнодушии и даже хамстве по отношению к пациентам сейчас звучат слишком часто. Но стоит дать слово и медикам. У них тоже есть много вопросов к тем, кто обращается к ним за помощью.

Врач-педиатр, работающий на скорой, рассказал о сложностях, с которыми нередко сталкивается во время работы. Он признался, что специально выработал нескольких полезных привычек при общении с пациентами. Они необходимы для того, чтобы между врачом и заболевшим не возникло недопонимания.

Дмитрий Молодой
Педиатрия

Врач скорой помощи, педиатр, автор книг

«Прошу записать»

«Есть у меня такая привычка в работе с пациентами: когда я приезжаю на вызов, все рекомендации, которые я оставляю, прошу пациента записывать самостоятельно своей рукой, — поделился врач-педиатр Дмитрий Молодой в видео в своем блоге. — Причин этому несколько. Так, у меня просто отвратительный, нечитаемый почерк, который лично я даже не всегда могу разобрать. А еще со времен учебы в университете я знаю: если ты записал что-то, скорее всего, это запомнишь».

Врач признается, что первое, что выяснил, когда начал работать на скорой, — не все родители умеют писать. «Когда я с этим столкнулся, изрядно удивился», — отметил доктор. Он описал реальный случай, когда на вызове к ребенку из многодетной семьи мама малыша вручила врачу медицинскую карту и предложила самому разобраться, что там написано. На предложение медика взять ручку и записать назначение она ответила, что запомнит на слух. Проходивший мимо супруг объяснил, что его жена — этническая цыганка и не умеет ни читать, ни писать. «Ей это не надо», — заявил мужчина.

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«Иначе бы меня не поняли»

Еще не все родители различают миллилитры и миллиграммы, а также простые и десятичные дроби, продолжает педиатр.

«Например, я говорю маме: «Записывайте: одна пятая часть таблетки (1/5), она пишет. Но поскольку у меня есть еще одна полезная привычка — проверять, что там написали родители с моих слов, то вижу «замечательную» картину, что ребенку предлагается дать полторы таблетки. Женщина записала: 1,5. Прошу ее прочитать, что написано. Она говорит: «Одна пятая». Так что в таких случаях я предлагаю родителям написать цифры прописью».

Вывод прост: если бы я сам написал назначения своей рукой, даже при условии читаемого почерка, меня бы вообще не поняли», — резюмирует врач скорой помощи.

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Автор текста:Анна Майская
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