Держите рот на замке: топ-5 фраз пациентов, которые выводят медиков из себя

Самарский врач-эндоскопист на условиях анонимности рассказал журналистам, какое поведение пациентов на приеме особенно раздражает медиков. Он составил своеобразный топ-5 самых раздражающих фраз.
«Я прочитал в Интернете»
Есть пациенты, которые явно подкованы в теме, знают о своей болезни, симптомах, читают много околомедицинской литературы, листают сайты. Опыт похвальный, но если такой человек начинает учить врача, то это вызывает как минимум раздражение.
«Есть такие начитанные пациенты, которые с ходу начинают спорить и учить доктора, как и что делать, указывать, что медик не так ведет себя, не туда сует», — цитирует слова эндоскописта издание
«Вы вообще не правы»
Пациенты, которые все знают и указывают доктору, бывают еще и настроены крайне критично по отношению к медицине и врачам. Они просто уверены, что знают все лучше. Могут даже оспаривать диагноз, отмечает врач.
«Например, такой случай. На приеме пациент с жалобами на вздутие живота. Объясняю ему после обследования, что у него есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Но он вдруг начинает спорить — приводит слова каких-то его знакомых и родственников, уверяет, что я не так его посмотрел, отказывается признавать проблему и заявляет, что у него никогда такого не было», — говорит доктор.
«А что это вы со мной делаете?»
Есть пациенты, полная противоположность описанным выше. Они идут к врачу, даже не понимая зачем и не представляя, что с ними будут делать.
«Например, бывают такие пациенты, которые даже не смотрят в направление, которое им выдали, и с порога начинают задавать вопросы вроде: «Куда я вообще попал? Что вы будете делать тут?» — рассказывает медик.
«Я готов к обследованию» (на самом деле — нет)
К врачу-эндоскописту обычно отправляют, чтобы исследовать пищевод, желудок, кишечник с помощью специального прибора. К этой процедуре надо готовиться специально, об этом всегда напоминают врачи, выписавшие направление.
Но есть пациенты, которые принципиально этого не делают, а в ответ на вопрос: «Готовы ли вы к исследованию?», просто врут эндоскописту. Такое отношение к процедуре, когда не выполняются предписания врача (не пить, не есть, принимать специальные препараты), бывает нередко, отмечает доктор.
«Бывает, что начинают врать, что ничего доктора ему не объясняли, — говорит врач. — Показываю памятку, которую выдают пациентам, направленным к эндоскописту. Там черным по белому написано название препарата. Ту же пациент признается, что просто хотел обойтись без него».
«Вы просто изверги и мучители!»
Исследования, которые делает эндоскопист, не самые приятные для пациентов. Это бесспорно. Но если их назначили, значит, речь идет о здоровье и, возможно, жизни человека. Как по-другому заглянуть внутрь кишечника или желудка?
Но нередко пациенты в очень нелицеприятной форме принимаются обвинять врачей, что они издеваются над ними.
«Как-то пришел к нам парень, весь дерганый, напуганный. Скорее всего, рассказали ему все прелести процедуры. Само обследование прошло нормально. А вот после он начал на нас орать: «Да пошли вы, вы изверги, экзекуцию тут мне устроили!»