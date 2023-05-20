Держите рот на замке: топ-5 фраз пациентов, которые выводят медиков из себя

«Например, такой случай. На приеме пациент с жалобами на вздутие живота. Объясняю ему после обследования, что у него есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Но он вдруг начинает спорить — приводит слова каких-то его знакомых и родственников, уверяет, что я не так его посмотрел, отказывается признавать проблему и заявляет, что у него никогда такого не было», — говорит доктор.