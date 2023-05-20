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Держите рот на замке: топ-5 фраз пациентов, которые выводят медиков из себя

Пациенты часто недовольны врачами, но и медики не в восторге от тех больных, кто приходит в чужой монастырь со своим уставом. Эндоскопист из Самары рассказал, что особенно выводит врачей из себя. Вот его «злобный топ-5».

20 мая 20231
Держите рот на замке: топ-5 фраз пациентов, которые выводят медиков из себя
Источник:
iStockphoto

Самарский врач-эндоскопист на условиях анонимности рассказал журналистам, какое поведение пациентов на приеме особенно раздражает медиков. Он составил своеобразный топ-5 самых раздражающих фраз.

«Я прочитал в Интернете»

Есть пациенты, которые явно подкованы в теме, знают о своей болезни, симптомах, читают много околомедицинской литературы, листают сайты. Опыт похвальный, но если такой человек начинает учить врача, то это вызывает как минимум раздражение.

«Есть такие начитанные пациенты, которые с ходу начинают спорить и учить доктора, как и что делать, указывать, что медик не так ведет себя, не туда сует», — цитирует слова эндоскописта издание 63.ru.

«Вы вообще не правы»

Пациенты, которые все знают и указывают доктору, бывают еще и настроены крайне критично по отношению к медицине и врачам. Они просто уверены, что знают все лучше. Могут даже оспаривать диагноз, отмечает врач.

«Например, такой случай. На приеме пациент с жалобами на вздутие живота. Объясняю ему после обследования, что у него есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Но он вдруг начинает спорить — приводит слова каких-то его знакомых и родственников, уверяет, что я не так его посмотрел, отказывается признавать проблему и заявляет, что у него никогда такого не было», — говорит доктор.

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«А что это вы со мной делаете?»

Есть пациенты, полная противоположность описанным выше. Они идут к врачу, даже не понимая зачем и не представляя, что с ними будут делать.

«Например, бывают такие пациенты, которые даже не смотрят в направление, которое им выдали, и с порога начинают задавать вопросы вроде: «Куда я вообще попал? Что вы будете делать тут?» — рассказывает медик.

«Я готов к обследованию» (на самом деле — нет)

К врачу-эндоскописту обычно отправляют, чтобы исследовать пищевод, желудок, кишечник с помощью специального прибора. К этой процедуре надо готовиться специально, об этом всегда напоминают врачи, выписавшие направление.

Но есть пациенты, которые принципиально этого не делают, а в ответ на вопрос: «Готовы ли вы к исследованию?», просто врут эндоскописту. Такое отношение к процедуре, когда не выполняются предписания врача (не пить, не есть, принимать специальные препараты), бывает нередко, отмечает доктор.

«Бывает, что начинают врать, что ничего доктора ему не объясняли, — говорит врач. — Показываю памятку, которую выдают пациентам, направленным к эндоскописту. Там черным по белому написано название препарата. Ту же пациент признается, что просто хотел обойтись без него».

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«Вы просто изверги и мучители!»

Исследования, которые делает эндоскопист, не самые приятные для пациентов. Это бесспорно. Но если их назначили, значит, речь идет о здоровье и, возможно, жизни человека. Как по-другому заглянуть внутрь кишечника или желудка?

Но нередко пациенты в очень нелицеприятной форме принимаются обвинять врачей, что они издеваются над ними.

«Как-то пришел к нам парень, весь дерганый, напуганный. Скорее всего, рассказали ему все прелести процедуры. Само обследование прошло нормально. А вот после он начал на нас орать: «Да пошли вы, вы изверги, экзекуцию тут мне устроили!»

Автор текста:Анна Майская
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