Тифозная Мэри: чем опасны бессимптомные носители для себя и окружающих

Нельзя забывать, что бессимптомное носительство относится не только к респираторным заболеваниям, но и к инфекциям, передающимся половым путем. Здесь мы говорим уже не только о медицинских рисках (хотя заражение тем же ВИЧ связано с высокими рисками развития серьезных осложнений, вплоть до летального исхода), но и о социально-общественной и даже психологической проблеме.