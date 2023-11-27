Последствия для мозга необратимы: герпес может провоцировать болезнь Альцгеймера (исследование)

Всего врачи знают восемь разновидностей герпеса. Самый известный герпес — 1-го типа — проявляется в виде пузырьков, язвочек и трещин вокруг рта и носа. Следом по распространенности идет вирус герпеса 2-го типа, он же генитальный, или половой, герпес. Как понятно из названия, этот вирус передается половым путем, поражая кожу и слизистую в области половых органов.