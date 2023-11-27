Последствия для мозга необратимы: герпес может провоцировать болезнь Альцгеймера (исследование)

Вирус герпеса, попадая в организм, остается там навсегда. Полностью вылечить его уже не удастся. Терапия смягчает симптомы в стадии обострения и предупреждает развитие осложнений. Однако на фоне снижения иммунитета инфекция может дать знать о себе снова.
Всего врачи знают восемь разновидностей герпеса. Самый известный герпес — 1-го типа — проявляется в виде пузырьков, язвочек и трещин вокруг рта и носа. Следом по распространенности идет вирус герпеса 2-го типа, он же генитальный, или половой, герпес. Как понятно из названия, этот вирус передается половым путем, поражая кожу и слизистую в области половых органов.
«Генитальный герпес не только приводит к дискомфорту и боли, но и оказывает негативное влияние на сексуальное и репродуктивное здоровье», — говорит врач-терапевт, инфекционист Николай Рябков.
А недавно обнаружилось еще одно страшное последствие, к которому приводит генитальный герпес. Оказалось, что эта инфекция способна поражать кору головного мозга.
Американские медики задались вопросом, почему после некоторых перенесенных инфекционных заболеваний у людей быстрее ухудшается память. Ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке решили проследить, как цитомегаловирус, вирусы герпеса 1-го и 2-го типа, хламидийная пневмония, а также хеликобактериоз связаны с тремя показателями: толщина коры головного мозга, объем гиппокампа (часть мозга, которая отвечает за память) и болезнь Альцгеймера.
Врачи проанализировали снимки МРТ головного мозга и результаты анализов крови 455 добровольцев. Средний возраст участников — 70 лет. В процессе долгосрочного исследования выяснилось, что у людей с повышенными титрами антител к генитальному герпесу заметно сократилась толщина коры головного мозга, а наличие хламидийной пневмонии вкупе с половым герпесом еще больше усиливало негативный эффект.
«Наши результаты показывают, что вирус герпеса второго типа способен ускорить старение мозга, что, возможно, приведет к когнитивным нарушениям и нейродегенеративным заболеваниям у стареющего населения», — говорится в научной статье, опубликованной в
Ученые предупреждают: из-за хронической латентности, когда вирус есть, но протекает без симптомов, воздействие генитального герпеса может способствовать риску деменции.
Что же касается других инфекций, в том числе вируса герпеса 1-го типа, то эти заболевания не влияли на толщину коры головного мозга, а также не были связаны с признаками болезни Альцгеймера.
«Своевременное обследование и назначение противовирусных, иммуномодулирующих препаратов под контролем грамотного врача могут уменьшить частоту проявления симптомов заболевания, предотвратить тяжелое, осложненное течение и дальнейшее распространение инфекции, — говорит инфекционист Николай Рябков. — Нужно повышать уровень информированности о герпесе, разрабатывать новые эффективные меры лечения и профилактики вируса, в том числе вакцинацию».