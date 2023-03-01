The Lancet: «Постковидная усталость может быть симптомом необратимых изменений мозга»

Исследователи из Свободного университета Берлина изучили, какие особенные изменения происходят в организме тех, кто страдает от постковидной усталости. Результаты получились совсем не обнадеживающими: оказалось, что у таких людей произошло уменьшение размера различных частей мозга. Работа опубликована в авторитетном медицинском журнале The Lancet.

В исследовании приняли участие 50 пациентов из неврологических амбулаторных клиник — все они проходили реабилитацию после коронавируса. Возраст участников — 18-69 лет, в ходе эксперимента они прошли МРТ, нейропсихиатрическое и когнитивное тестирование.

— Через 7-8 месяцев после выздоровления все участники жаловались на сильную усталость. В качестве клинической контрольной группы мы включили в работу 47 пациентов с рассеянным склерозом, страдающих усталостью, — говорят ученые.

Тесты «постковидных» участников выявили изменения во многих частях мозга, включая таламус, скорлупу и паллидум. Ученые заявили, что у переболевших были зафиксированы деформации формы и уменьшение объемов левого таламуса, скорлупы и паллидума.