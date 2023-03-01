The Lancet: «Постковидная усталость может быть симптомом необратимых изменений мозга»

Постковидный синдром — это состояние, при котором после исчезновения вируса из крови симптомы болезни все еще присутствуют. Причем проявиться они могут не сразу: например, некоторые говорят, что стали ощущать последствия только через 3-6 месяцев после выздоровления.
Один из самых типичных симптомов постковида — сильная усталость. Вы чувствуете, что буквально выбились из сил, хотя утро только началось. Нет желания работать, общаться с близкими, заниматься любимыми делами. Хочется просто лечь и закрыть глаза.
Исследователи из Свободного университета Берлина изучили, какие особенные изменения происходят в организме тех, кто страдает от постковидной усталости. Результаты получились совсем не обнадеживающими: оказалось, что у таких людей произошло уменьшение размера различных частей мозга. Работа
В исследовании приняли участие 50 пациентов из неврологических амбулаторных клиник — все они проходили реабилитацию после коронавируса. Возраст участников — 18-69 лет, в ходе эксперимента они прошли МРТ, нейропсихиатрическое и когнитивное тестирование.
— Через 7-8 месяцев после выздоровления все участники жаловались на сильную усталость. В качестве клинической контрольной группы мы включили в работу 47 пациентов с рассеянным склерозом, страдающих усталостью, — говорят ученые.
Тесты «постковидных» участников выявили изменения во многих частях мозга, включая таламус, скорлупу и паллидум. Ученые заявили, что у переболевших были зафиксированы деформации формы и уменьшение объемов левого таламуса, скорлупы и паллидума.
— Наше исследование показывает, что усталость после COVID-19 связана с отчетливыми структурными изменениями мозга в подкорковых центрах, которые можно обнаружить с помощью МРТ. Важно отметить, что эта картина патологических изменений возникла несмотря на то, что эта когорта относительно молода, большинство пациентов не были госпитализированы во время острой инфекции и в целом состояние оценивалось как хорошее до COVID-19, — заключили ученые.
Кстати
Это еще не все страшные последствия ковида. Как оказалось, у переболевших заметно растет риск аутоиммунных заболеваний. Международная группа ученых провела исследование, которое доказало этот факт. Работа
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США)
— И вот, наконец, опубликован анализ данных более 850 тысяч переболевших людей и стольких же в контрольной группе, точно подобранных по всем признакам, чтобы популяции «после ковида» и «без ковида» друг от друга не отличались, — комментирует исследование ученая.
Эксперты долго собирали данные. Оказалось, что у переболевших ковидом выросли риски:
ревматоидного артрита — в 2,98 раза (по сравнению с контрольной группой непереболевших);
системной красной волчанки — в 2,99 раза;
дерматополимиозита (заболевание соединительной ткани, скелетной и гладкой мускулатуры) — в 1,96 раза;
системной склеродермы — в 1,58 раза;
синдрома Шегрена (системное поражение соединительной ткани) — в 1,62 раза;
смешанного заболевания соединительной ткани — аж в целых 3,14 раза;
болезни Бехчета (язвенное поражение глаз, слизистых, кожи) — в 2,32 раза;
ревматической полимиалгии — в 2,9 раза;
васкулита — в 1,96 раза;
псориаза — в 2,91 раза;
воспалительного заболевания кишечника — ВЗК — в 1,78 раза;
целиакии — в 2,68 раза.
диабета 1 типа — в 2,68 раза.
И что самое печальное: это все на горизонте 6 месяцев после ковида. Авторы предполагают, что с удлинением времени наблюдения, избыточного накопления аутоиммунных заболеваний в группе переболевших будет больше, заключила профессор.