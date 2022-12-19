Терапевт Алайя рассказал, что за процедура «озонотерапия» и кому она подходит

В последние несколько лет в перечнях услуг некоторых медицинских и косметических клиник появилась новая процедура — озонотерапия. Правда, по сути, ничего нового в ней нет.

Малоизвестный до недавнего времени метод физиотерапии на самом деле имеет почти полуторавековую историю научных исследований и клинического применений, однако сравнительно недавно начал быстро набирать популярность: озонотерапию назначают для снятия болевых синдромов, ускорения восстановления пациентов, в сфере красоты. Но во всех случаях в основе лежит необычное позитивное воздействие на организм человека природного газа — озона.

О том, как с помощью озона можно спасти человека от опасной болезни или просто омолодить, рассказывает терапевт, озонотерапевт, кандидат медицинских наук Ийри Алайя.