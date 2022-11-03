Тревожные новости с других континентов
В США на днях сообщили о нехватке антибактериальных препаратов с амоксициллином. Как
О дефиците этих антибиотиков заявляют также власти Австралии и Канады. С чем именно он связан, точно не понятно. Представители зарубежного фармбизнеса, в частности, говорят о росте спроса.
— В настоящее время мы сталкиваемся со значительным увеличением спроса на антибиотики, что приводит к дефициту предложения, — цитирует Bloomberg слова представителя фармкомпании Sandoz Лесли Потта.
По словам Потта, отчасти увеличение спроса было связано с тем, что у конкурента закончились лекарства. Также Sandoz потребовалось больше времени, чтобы получить определенные части упаковок для лекарств — коробки и фольгу, что, собственно, и сказалось на возможности быстро увеличить производство.
Дефицит добрался до России
Импортные антибиотики широкого действия с амоксициллином и клавулановой кислотой — это, к примеру, всем известные «Аугментин» и «Амоксиклав». И найти их в аптеках сейчас трудно.
По словам директора Ассоциации независимых аптек Виктории Пресняковой, антибиотиков «Амоксиклав», «Аугментин», «Экоклав», «Панцеф» действительно практически не осталось на складах поставщиков. Эксперт также связывает такой дефицит с возросшим спросом, а также нехваткой у производителей одного из главных компонентов этих препаратов — клавулановой кислоты.
Директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций, кандидат фармацевтических наук
— С одной стороны, осенью, с обострением различных инфекционных заболеваний, спрос на эту группу препаратов традиционно выше. С другой — антимикробные препараты покупают мобилизованные, а также компании и фонды для отправки гуманитарной помощи на линию соприкосновения.
Дефицит этой группы антибиотиков есть во всем мире. Дело в том, что большинство фармкомпаний закупают активные вещества, то есть субстанцию, в Китае и Индии. В пандемию там сократили производство. Сегодня производителям не хватает субстанции клавулановой кислоты. Новые поставки обещают не раньше, чем через месяц.
С амоксициллином сейчас нет никаких проблем — он есть в достаточном количестве, как и другие отечественные антибиотики широкого спектра действия. Но следует помнить, что только врач может подобрать эффективную замену антимикробного рецептурного препарата, — рассказала «Доктору Питеру» Виктория Преснякова.
В аптеках Петербурга на сегодня выбор этих популярных препаратов невелик. Как выяснил «Доктор Питер», «Аугментин» в виде порошка для приготовления суспензии, который часто назначают детям, найти невозможно. Есть единичные по городу упаковки в таблетках, и то в самой большой, взрослой, дозировке.
В справочной аптек «Здоровье города» сообщили, что по «Амоксиклаву» в порошке предложения есть, хоть и очень мало — надо в самой аптеке уточнять наличие, возможно, лекарство уже раскупили.
Что делать: объясняют врачи
Врачи знают о дефиците в аптеках, но ситуацию пока не считают катастрофической. По их словам, у дефицитных оригинальных лекарств для амбулаторного лечения есть аналоги. А в больницах все есть и применяется.
Врач аллерголог-иммунолог, врач-педиатр, патофизиолог, Junior Member WAO (Всемирная организация по аллергии)vk.com/blog_medicina
— Амоксициллин с клавулановой кислотой — один из самых популярных антибактериальных препаратов. Это связано с его высокой эффективностью и безопасностью даже для маленьких детей. Этот препарат часто применяют для лечения проблем с носоглоткой, включая ангины, а также для терапии бронхитов и пневмоний. В зависимости от возраста препарат выпускается в суспензии или капсулах, таблетках, растворимых в воде, что делает его очень удобным в применении у детей. Можно точно и легко отмерить нужное количество лекарства.
В связи с тем, что препарат оригинального бренда пропал из аптек, педиатры и узкие специалисты вынуждены назначать аналоги — они подбираются по международному непатентованному наименованию (МНН). Сегодня «Амоксиклав» выпускают несколько разных производителей, хотя в отношении его эффективности точных данных мало. Но в условиях дефицита выбора не остается.
Если же препарат недоступен, можно подобрать аналоги из этой же группы — пенициллиновых антибиотиков — либо заменить их группой цефалоспоринов или макролидных средств. У взрослых спектр замены несколько шире, чем у детей, поскольку меньше риски побочных эффектов и нежелательных реакций. Но и в детском возрасте можно подобрать аналоги, — считает педиатр Алена Парецкая.
Клинический фармаколог Клинической больницы Святителя Луки (Петербург)
— Да, сейчас в розничной аптечной сети есть временный дефицит определенных антибактериальных препаратов — например, амоксициллин+клавулановая кислота или ампициллин+сульбактам, которые широко используются в амбулаториях для лечения инфекций лор-органов, дыхательных путей, в стоматологии.
Но это некритичная ситуация, поскольку можно найти адекватную замену по действующему веществу. Например, есть «Флемоксин» — это тот же амоксициллин, есть другие российские амоксициллины, препараты группы макролидов — например, азитромицин и кларитромицин, препараты группы фторхинолонов, которые тоже можно использовать на дому для лечения дыхательных путей, лор-органов и инфекций мочевыводящих путей.
Напомню, что антибиотики в аптеках продают по рецепту. Чтобы подобрать замену, надо обратиться к своему лечащему врачу — он выпишет другой препарат с адекватным механизмом действия и спектром активности.
В стационарах проблем с антибактериальной терапией этими препаратами нет. Мы используем инъекционные формы, и они есть в наличии. Думаю, что какой-то критической ситуации не происходит, и поставки в розничную аптечную сеть возобновятся, — считает Людмила Исаева.