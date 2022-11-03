Тревожные новости с других континентов

В США на днях сообщили о нехватке антибактериальных препаратов с амоксициллином. Как писало агентство Bloomberg, основные ограничения в поставках коснулись детских форм лекарств — в виде суспензии. По данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), порошок амоксициллина для приготовления суспензии «в настоящее время в дефиците».

О дефиците этих антибиотиков заявляют также власти Австралии и Канады. С чем именно он связан, точно не понятно. Представители зарубежного фармбизнеса, в частности, говорят о росте спроса .

— В настоящее время мы сталкиваемся со значительным увеличением спроса на антибиотики, что приводит к дефициту предложения, — цитирует Bloomberg слова представителя фармкомпании Sandoz Лесли Потта.

По словам Потта, отчасти увеличение спроса было связано с тем, что у конкурента закончились лекарства. Также Sandoz потребовалось больше времени, чтобы получить определенные части упаковок для лекарств — коробки и фольгу, что, собственно, и сказалось на возможности быстро увеличить производство.