«Сломаете метаболизм»: врач Панова назвала 5 блюд, которые нельзя есть на ужин

«Присказка „Ужин оставь врагу“ хорошо известна нам с детства, хотя в реальности она не имеет ничего общего с правильным питанием, — рассказывает врач. — Отказываться от ужина нельзя ни в коем случае. Вечерний прием пищи нужен для правильной регуляции обмена веществ, поэтому отказ от еды в вечернее время будет замедлять метаболизм и способствовать увеличению жировой ткани. Вместе с тем важно понимать: пользу принесет далеко не каждый ужин».