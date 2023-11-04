«Сломаете метаболизм»: врач Панова назвала 5 блюд, которые нельзя есть на ужин

Специалисты рекомендуют: ужин должен быть минимум за 2-3 часа до сна. Да и блюда для вечера стоит подбирать так, чтобы не навредить пищеварению, спокойно спать и не набирать лишнего веса.
Есть ряд продуктов, которые крайне нежелательно есть на ужин, особенно на постоянной основе: это может негативно отразиться на самочувствии и спровоцировать серьезные проблемы. Какие? Об этом нам рассказала эндокринолог и диетолог Оксана Панова.
Эндокринолог, нутрициолог, диетолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук
Ужин не нужно отдавать врагу
«Присказка „Ужин оставь врагу“ хорошо известна нам с детства, хотя в реальности она не имеет ничего общего с правильным питанием, — рассказывает врач. — Отказываться от ужина нельзя ни в коем случае. Вечерний прием пищи нужен для правильной регуляции обмена веществ, поэтому отказ от еды в вечернее время будет замедлять метаболизм и способствовать увеличению жировой ткани. Вместе с тем важно понимать: пользу принесет далеко не каждый ужин».
Основу вечерней трапезы должен составлять белок: курица, индейка, постная говядина, яйца, рыба или морепродукты. На гарнир подойдут зелень и овощи: вареные, тушеные, запеченные или салат с нежирной заправкой. А вот от продуктов, насыщенных углеводами, точно лучше отказаться. Какие блюда не подойдут для ужина?
Простые углеводы
Врач советует забыть про картошку в любом виде, белый рис и макароны на ужин.
«Переизбыток углеводов на ужин будет негативно сказываться на состоянии поджелудочной железы и стимулировать ее вырабатывать больше гормона инсулина, — объясняет Оксана Панова. — Постоянные „инсулиновые качели“ повышают риски ожирения и вероятность развития сахарного диабета второго типа».
Если без сытного гарнира никак, лучше отдать предпочтение сложным углеводам — например, бурому рису или макаронам из твердых сортов пшеницы. При этом их количество все равно лучше ограничить: вес порции не должен превышать 100–150 граммов.
Сладости и выпечка
Если для некоторых видов круп можно сделать исключение, то сладости, шоколад и выпечку есть на ужин нельзя ни при каких обстоятельствах.
«Эти продукты — настоящая „бомба“, причем как калорийная, так и углеводная. Употребление их в вечернее время гарантированно приведет к колебаниям сахара в крови», — рассказывает эндокринолог.
Переизбыток инсулина также заблокирует выработку жиросжигающего гормона соматотропина. Он синтезируется во время сна и помогает расщеплять жировую ткань. Соблазнившись сладостями на ужин, вы лишите организм возможности выполнять функцию естественного жиросжигания.
Копчености и соленые блюда
Слишком большое потребление соли в принципе не дает организму ничего хорошего, но особенно вредно налегать на соленые продукты перед сном.
«Соленая и копченая пища усилят чувство жажды и спровоцируют отеки. Соленья способны стать причиной частых ночных походов в туалет, а значит, выспаться после такого ужина вам тоже не удастся», — предупреждает диетолог.
Свинина в майонезе
Магазинные соусы, майонез, свинина, баранина или утка — не лучший выбор для ужина.
«Ночью метаболизм замедляется, и на переваривание жирной пищи у него уходит больше времени, чем обычно. Подобный ужин запросто обернется тяжестью в животе, несварением и трудностями с засыпанием, а в перспективе — и к набору лишнего веса», — говорит доктор.
Фрукты
Есть или не есть фрукты в вечернее время — предмет жарких споров между приверженцами ЗОЖ. Основная проблема в том, что фруктоза в них стимулирует аппетит.
«Фрукты с высоким гликемическим индексом есть на ужин точно не стоит. Например, виноград, дыню или бананы, — говорит эндокринолог. — Да и другие лучше ограничить вечером. Максимум, что можно, это маленькое яблоко или грушу, пару кусочков ананаса.
Акцент на способе приготовления
Метод приготовления пищи не менее важен, чем выбор самих продуктов, уточняет эксперт. — В зависимости от обработки одно и то же блюдо способно стать как супердиетическим ужином, так и калорийной бомбой, — предупреждает Оксана Панова. — Жарка в щедром количестве масла, майонезные заправки, соусы для мяса на основе сливок — все это точно не подходит для вечернего приема пищи. Лучше отдать предпочтение запеченной, тушеной или вареной пище, в крайнем случае — обжаренной на гриле без масла.