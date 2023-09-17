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Их едят сами кардиологи: 4 группы продуктов для здоровья сердца

Один из самых действующих способов сохранить здоровье сердца и сосудов — это следить за рационом. Кардиолог доктор медицинских наук Элизабет Клодас рассказала, без каких продуктов уже не представляет завтрака или ужина.

17 сентября 2023
Их едят сами кардиологи: 4 группы продуктов для здоровья сердца
Источник:
iStockphoto

На состоянии нашего сердца отражаются самые различные факторы: есть или нет физическая нагрузка, насколько мы высыпаемся, как часто испытываем стресс, что едим. Чтобы избежать возникновения различных сердечно-сосудистых патологий, кардиологи настоятельно рекомендуют следить за образом жизни, по возможности отказаться от вредных привычек.

По словам кардиолога Элизабет Клодас, существует семь основных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. К ним относятся:

  • высокий уровень холестерина;

  • высокое давление;

  • высокий уровень сахара в крови / диабет;

  • избыточный вес;

  • плохое питание;

  • курение и злоупотребление спиртным;

  • малоподвижный образ жизни.

«Исходя из этого списка вы можете сделать вывод, что первые пять пунктов частично или полностью связаны с тем, что мы едим», — говорит Элизабет Клодас.

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Кардиолог составила список продуктов, которые очень любит наше сердце. Они помогают сохранить здоровье органа.

Полезные жиры

На первом месте стоят продукты, которые содержат полезные жиры, в том числе и омегу-3.

«Жирные кислоты омега-3 обладают противовоспалительным действием, помогают слегка разжижать кровь, предотвращая образование тромбов, снижают давление и помогают повысить уровень хорошего холестерина, одновременно снижая уровень триглицеридов», — объясняет доктор Клодас.

В этот список вошли:

  • орехи и семена;

  • жирная рыба;

  • дикий рис;

  • красная чечевица;

  • шпинат;

  • говядина;

  • тыква.

Антиоксиданты

Если вы хотите укрепить здоровье своего сердца, важно устранить и уменьшить хроническое воспаление в организме. В этом случае в разы уменьшается риск заполучить инфаркт или инсульт.

И вот здесь очень пригодятся продукты, которые богаты антиоксидантами. Они борются со свободными радикалами внутри нашего организма, замедляя старение, уменьшая воспаление и помогая нейтрализовать любые циркулирующие токсины.

Антиоксидантами богаты:

  • ягоды;

  • помидоры;

  • апельсины;

  • шпинат;

  • горький шоколад;

  • зеленый чай.

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Клетчатка

Клетчатка — важнейший аспект здорового и полноценного питания, однако многие из нас не получают ее в достаточном количестве. Она помогает вам оставаться сытыми в течение длительного времени после еды, а также поддерживает здоровый вес.

Согласно выводам диетологов, женщинам необходимо потреблять около 25 граммов клетчатки в день, у мужчин же этот показатель больше — 38 граммов.

Поэтому в рацион обязательно стоит добавить:

  • горох;

  • капусту;

  • гранат;

  • семена льна;

  • сушеный инжир;

  • консервированную тыкву;

  • бананы;

  • овсянку, булгур, перловку;

  • цельнозерновые продукты — например, макароны из твердых сортов пшеницы, цельнозерновой хлеб.

Фитостерины

Эти натуральные растительные компоненты предотвращают всасывание холестерина в пищеварительную систему, объясняет доктор Клодас.

Употребление растительных продуктов, содержащих фитостерины, считается безопасным способом снизить уровень холестерина и предотвратить проблемы со здоровьем, такие как инсульты и сердечные приступы. Кроме того, они могут помочь снизить риск развития диабета, рака и ожирения.

Поэтому включите в свой рацион:

  • овощи;

  • фрукты;

  • зелень;

  • молоко;

  • сыр.

Автор текста:Софья Хромова
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