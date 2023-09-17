Их едят сами кардиологи: 4 группы продуктов для здоровья сердца

На состоянии нашего сердца отражаются самые различные факторы: есть или нет физическая нагрузка, насколько мы высыпаемся, как часто испытываем стресс, что едим. Чтобы избежать возникновения различных сердечно-сосудистых патологий, кардиологи настоятельно рекомендуют следить за образом жизни, по возможности отказаться от вредных привычек.
По словам кардиолога Элизабет Клодас, существует семь основных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. К ним относятся:
высокий уровень холестерина;
высокое давление;
высокий уровень сахара в крови / диабет;
избыточный вес;
плохое питание;
курение и злоупотребление спиртным;
малоподвижный образ жизни.
«Исходя из этого списка вы можете сделать вывод, что первые пять пунктов частично или полностью связаны с тем, что мы едим», —
Кардиолог составила список продуктов, которые очень любит наше сердце. Они помогают сохранить здоровье органа.
Полезные жиры
На первом месте стоят продукты, которые содержат полезные жиры, в том числе и омегу-3.
«Жирные кислоты омега-3 обладают противовоспалительным действием, помогают слегка разжижать кровь, предотвращая образование тромбов, снижают давление и помогают повысить уровень хорошего холестерина, одновременно снижая уровень триглицеридов», —
В этот список вошли:
орехи и семена;
жирная рыба;
дикий рис;
красная чечевица;
шпинат;
говядина;
тыква.
Антиоксиданты
Если вы хотите укрепить здоровье своего сердца, важно устранить и уменьшить хроническое воспаление в организме. В этом случае в разы уменьшается риск заполучить инфаркт или инсульт.
И вот здесь очень пригодятся продукты, которые богаты антиоксидантами. Они борются со свободными радикалами внутри нашего организма, замедляя старение, уменьшая воспаление и помогая нейтрализовать любые циркулирующие токсины.
Антиоксидантами богаты:
ягоды;
помидоры;
апельсины;
шпинат;
горький шоколад;
зеленый чай.
Клетчатка
Клетчатка — важнейший аспект здорового и полноценного питания, однако многие из нас не получают ее в достаточном количестве. Она помогает вам оставаться сытыми в течение длительного времени после еды, а также поддерживает здоровый вес.
Согласно выводам диетологов, женщинам необходимо потреблять около 25 граммов клетчатки в день, у мужчин же этот показатель больше — 38 граммов.
Поэтому в рацион обязательно стоит добавить:
горох;
капусту;
гранат;
семена льна;
сушеный инжир;
консервированную тыкву;
бананы;
овсянку, булгур, перловку;
цельнозерновые продукты — например, макароны из твердых сортов пшеницы, цельнозерновой хлеб.
Фитостерины
Эти натуральные растительные компоненты предотвращают всасывание холестерина в пищеварительную систему, объясняет доктор Клодас.
Употребление растительных продуктов, содержащих фитостерины, считается безопасным способом снизить уровень холестерина и предотвратить проблемы со здоровьем, такие как инсульты и сердечные приступы. Кроме того, они могут помочь снизить риск развития диабета, рака и ожирения.
Поэтому включите в свой рацион:
овощи;
фрукты;
зелень;
молоко;
сыр.