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Врач Умнов объяснил, как бокал вина за ужином может сделать из вас алкоголика

Многие не считают хорошее красное или белое вино вредным алкоголем, называют это спиртное чуть ли не целебным и позволяют себе употреблять его почти каждый день. Врач объяснил, что творит вино с нашим организмом и в чем особенность винного алкоголизма.

18 августа 2023
вино алкоголь польза вред
Источник:
iStockphoto

Бокал вина за ужином, пара-тройка после — это не алкоголизм, это культурное употребление. «Я же не водку пью, а благородный напиток!» — так считают многие, подливая каждый вечер себе красненького из бутылки (или тетрапака).

В чем особенность вина как фактора развития алкоголизма, как это спиртное влияет на организм и какие органы и системы поражает в первую очередь? На вопросы отвечает врач.

Александр Умнов
медицина

Хирург, преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения

Напиток аристократов, или ласковый убийца

«Увлечение вином — не безобидная привычка, а тяжелый недуг, требующий медицинской помощи, — уверен преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, врач Александр Умнов. — Чрезмерное поступление этилового спирта в организм постепенно отравляет его, приводит к психическим и физическим нарушениям».

Некоторые называют вино «напитком аристократов», ссылаясь на единичные исследования, что его употребление в небольших дозах может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, сахарного диабета. Но это заблуждение, уверен доктор.

«Чаще обнаруживался обратный эффект употребления вина, — предупреждает Александр Умнов. — Доказано, что каждый глоток спиртного увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, высокого кровяного давления, мерцательной аритмии, инсульта и цирроза печени.

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Как развивается винный алкоголизм

Бокал-другой вина, употребляемый ежедневно, провоцирует так называемый винный алкоголизм, предупреждает эксперт. Причем каждая из трех его стадий значительно продолжительнее, чем при употреблении более крепкого алкоголя.

«Понадобится 30-40 лет употребления, чтобы зависимость от вина перешла в последнюю фазу. Из-за более низкого содержания этилового спирта вино можно назвать ласковым и неторопливым убийцей», — объясняет врач.

  • Первая стадия: я всегда могу остановиться

Человек постепенно переходит от умеренного потребления вина к ежедневному. Винный алкоголик не испытывает насыщения после нескольких бокалов, не чувствует отвращения к спиртному. Единственное его желание — выпить еще, но при этом он не считает это проблемой и уверен, что способен остановиться в любой момент.

  • Вторая стадия: провалы в памяти и агрессия

Появляется психологическая, а главное, физическая зависимость от вина, которая проявляется абстинентным синдромом (похмельем). Возникают нарушения пищеварения, скачки артериального давления и сердечного ритма, наблюдаются проблемы со сном, мышечные спазмы и судороги. У винных алкоголиков диагностируют и провалы в памяти, и агрессивное поведение.

  • Третья стадия: не важно, что пить

Нарушается работа внутренних систем организма из-за постоянной интоксикации продуктами распада этанола. Страдает все — от сердца и сосудов до зрения и слуха. Ухудшаются умственные способности, появляются серьезные нарушения психики, искажается восприятие действительности.

«Пристрастие к вину на этой стадии уже почти ничем не отличается от водочного, — объясняет Умнов. — На этом этапе человеку уже безразлично, что пить. Он ориентируется только на свои деньги, уже не обращая внимания на изысканность напитка».

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Бьет не только по печени: 5 последствий употребления вина

  1. Любой алкоголь содержит этанол, поэтому страдает печень — главный фильтр организма. Постоянное употребление вина приводит к отмиранию клеток печени.

    «Структура органа полностью меняется, сосуды начинают сжиматься, формируются застои и тромбы, что может приводить к разрыву стенок органов, — говорит врач. — Внутреннее кровотечение — наиболее частая причина смерти больных циррозом печени. Но еще до этого возможны серьезные проблемы из-за интоксикации организма, которая развивается на фоне неспособности печени полностью справляться со своими основными функциями».

  2. Употребление вина увеличивает риски возникновения пиелонефрита, камней в почках, поскольку почки также вынуждены работать с повышенной интенсивностью.

  3. Красное вино также может провоцировать головные боли и снижать качество когнитивных функций.

    «Ткани головного мозга под воздействием вина начинают отмирать. У алкоголиков формируются отеки и рубцы на коре головного мозга, из-за чего качество его работы существенно ухудшается», — рассказывает Александр Умнов.

  4. Употребление вина вызывает повышение синтеза гонадотропных гормонов, что подавляет синтез тестостерона в яичках.

  5. Если вы предпочитаете сладкие вина, есть риск развития сахарного диабета второго типа. В 100 мл напитка может содержаться до 235 ккал.

Автор текста:Анна Майская
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