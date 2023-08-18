Врач Умнов объяснил, как бокал вина за ужином может сделать из вас алкоголика

Человек постепенно переходит от умеренного потребления вина к ежедневному. Винный алкоголик не испытывает насыщения после нескольких бокалов, не чувствует отвращения к спиртному. Единственное его желание — выпить еще, но при этом он не считает это проблемой и уверен, что способен остановиться в любой момент.