«Русская рулетка»: 5 популярных лекарств, от которых вреда может быть больше, чем пользы

Лечение по совету соседки, знакомых или «экспертов» из Интернета очень популярно в нашей стране. Связано это со многими факторами — дефицитом врачей в поликлиниках и качеством обслуживания, очередями и даже страхом того, что найдут что-то серьезное. Поэтому при появлении кашля, повышении температуры, диарее или повышении давления наши люди не торопятся к врачу.
Они достают домашнюю аптечку, в которой собрано множество лекарств (иногда еще и просроченных). Казалось бы, чем навредит жаропонижающая или мочегонная таблетка? С этим вопросом мы обратились к провизору Юлии Ледановой.
провизор, эксперт проекта «Фармстудент», руководитель студии медицинской одежды и обуви «Халатное настроение»vk.com/halatnoe_nastroenie
Аптечка «на всякий случай»
Признаки ОРВИ, отеки, кашель или сыпь на коже многие не считают серьезными симптомами. Поэтому и обращаться к врачу с этими жалобами не торопятся. Всегда же можно достать аптечку, в которой есть таблетки, капсулы, порошки или микстуры на все случаи жизни. Хорошо еще, если эти препараты хранятся правильно и не просрочены.
В этом случае можно ожидать от них того эффекта, что заявлен в инструкции. Но у части из нас ревизии в аптечке не было много лет, поэтому лечение препаратами может превратиться в «русскую рулетку». Да и сам набор «экстренных» препаратов никак нельзя назвать безопасным: есть целый ряд лекарств, которые хотя и кажутся безобидными, на поверку могут провоцировать опасные эффекты. Мы составили топ этих средств.
Антибиотики
Хотя по закону аптеки должны продавать антибиотики строго по рецептам, обойдя 2-3 адреса, вполне можно найти лояльных фармацевтов, которые продадут вам препарат. Причем зачастую еще заботливо предложат параллельно с ним средства «для микрофлоры», поскольку знают, какими побочными эффектами может обернуться прием этих средств. В самом названии «антибиотики» заключен смысл их действия — «против жизни».
Они уничтожают бактерии, которые есть в организме, в лучшем случае патогенные, но чаще всего — все подряд, включая и собственные, составляющие микробиом. Боль в животе, расстройства кишечника, тошнота, сыпь на коже, молочница, головная боль и фоточувствительность — вот далеко не полный список эффектов от самолечения препаратами. А если это дети, опасных последствий может быть еще больше.
Проблема еще и в том, что многие люди принимают антибиотики «по каждому чиху», когда они совершенно не требуются. И тем самым создают себе неприятности из-за побочных эффектов.
От боли, жара и воспаления
Препараты, которые относятся к группе НПВС — нестероидные противовоспалительные (то есть негормональные), одни из самых покупаемых препаратов для самостоятельного применения. Парацетамол, анальгин или ибупрофен хотя бы раз в жизни принимал любой из нас, хотя бы один из них сейчас наверняка лежит в вашей аптечке. Да, когда повышается температура, — это самые первые препараты, которые могут ее снизить.
Казалось бы, ведь это хорошо, что мы сбиваем температуру и устраняем боль, недомогание? Но нет. Мы только убираем симптомы, при этом не влияя на причины. Врачи не устают повторять, к жаропонижающим препаратам нужно относиться осторожно, снижать нужно не любую температуру, а только опасную — более 38,5 у взрослых. И принимать препараты нужно только по факту — когда они реально нужны, но никак не курсом трижды в день на протяжении 5-7 суток. Эти средства сильно раздражают желудок, могут влиять на кровь, маскируют серьезные патологии, из-за чего они прогрессируют и осложняются.
Капли и спреи «для носа»
Сосудосуживающие препараты, которые помогают устранить заложенность и насморк, еще одна группа средств, которые есть почти в каждом доме и опасны при самолечении. Особенно — у детей! Но везде в инструкциях помечают — нельзя применять без консультации с врачом и дольше 3-5 дней, и это неспроста.
Часть лекарства так или иначе всасывается со слизистых и провоцирует сужение сосудов мозга, влияет на давление, вызывает головную боль и головокружение. А у детей риск побочных эффектов из-за случайной передозировки еще выше: у них возможны потери сознания, судорожные приступы и даже кома. И это особенно вероятно, если родители используют «взрослые» капли, считая их безобидными.
Средства против диареи
Нередко эти препараты рекламируют даже по телевизору, но мало кто обращает внимание на мелкий шрифт внизу: «Перед применением обязательно посоветуйтесь с врачом». Но мы, если вдруг возникла проблема с кишечником, торопимся не к врачу, а в домашнюю аптечку. И этим делаем себе только хуже, замедляя процесс выздоровления.
Конечно, мало кому доставляет удовольствие частое посещение туалета, но важно помнить — диарея относится к защитным реакциям (как и рвота). Организм, разжижая стул и учащая его, максимально быстро выводит патогенные бактерии, вирусы и продукты метаболизма, чтобы они не отравляли тело. Поэтому, тормозя диарею, мы сами себя травим. При некоторых патологиях эти лекарства вообще могут довести до реанимации.
Препараты «от кашля»
Это самая обширная группа средств, среди которых лекарства именно «от кашля» — это очень узкая, но и наиболее опасная категория. Это те препараты, которые подавляют кашель на уровне центров мозга. Их применяют только и исключительно при мучительном и сухом, надсадном кашле, который не дает отдыха и сна.
Категорически нельзя такие препараты совмещать с любыми средствами, которые разжижают и стимулируют отхождение мокроты, поскольку при подавлении кашля мокрота не будет отходить, скопится в бронхах и легочной ткани, что грозит осложнениями вплоть до бронхита и застойной пневмонии.
При кашле, возникающем на фоне насморка, вообще не нужны никакие сиропы или порошки, а нужно промывать нос, чтобы слизь не стекала по задней стенке и не раздражала глотку.