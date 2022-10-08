«Русская рулетка»: 5 популярных лекарств, от которых вреда может быть больше, чем пользы

От боли, жара и воспаления

Препараты, которые относятся к группе НПВС — нестероидные противовоспалительные (то есть негормональные), одни из самых покупаемых препаратов для самостоятельного применения. Парацетамол, анальгин или ибупрофен хотя бы раз в жизни принимал любой из нас, хотя бы один из них сейчас наверняка лежит в вашей аптечке. Да, когда повышается температура, — это самые первые препараты, которые могут ее снизить.

Казалось бы, ведь это хорошо, что мы сбиваем температуру и устраняем боль, недомогание? Но нет. Мы только убираем симптомы, при этом не влияя на причины. Врачи не устают повторять, к жаропонижающим препаратам нужно относиться осторожно, снижать нужно не любую температуру, а только опасную — более 38,5 у взрослых. И принимать препараты нужно только по факту — когда они реально нужны, но никак не курсом трижды в день на протяжении 5-7 суток. Эти средства сильно раздражают желудок, могут влиять на кровь, маскируют серьезные патологии, из-за чего они прогрессируют и осложняются.