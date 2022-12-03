Польза и вред какао: об этих 7 полезных свойствах вы даже не подозревали

Чашечка горячего какао утром или вечером, после трудного дня, — отличный вариант зимнего напитка. Он дает бодрость, согревает, пополняет запас микроэлементов и витаминов. Но у какао есть и уникальные свойства.