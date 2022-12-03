При отсутствии противопоказаний какао может стать отличной альтернативой чаю или кофе. Своими полезными свойствами оно обязано уникальному составу какао-бобов, на основе которых изготавливают порошок для приготовления какао.
Здесь можно найти аминокислоты, активные природные соединения, клетчатку, витамины E, K и группы B, а также разнообразные минералы: медь, магний, фосфор, цинк и марганец. Что произойдет с организмом, если включить чашечку какао в ежедневный рацион хотя бы в холодное время года? Об этом «Доктору Питеру» рассказала терапевт, нефролог, диетолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Екатерина Корсева.
Профилактика старения
В состав какао входят полифенолы — природные антиоксиданты. Они защищают клетки организма от вредных веществ и снижают негативное влияние агрессивного воздействия внешней среды. Регулярное употребление какао поможет повысить жизненный тонус и замедлить процессы старения.
Борьба с плохим настроением
Какао — отличный источник триптофана. Эта аминокислота принимает участие в белковом обмене и стимулирует выработку гормонов — серотонина, мелатонина и холина. Первый известен как «гормон счастья», второй отвечает за нормализацию сна, а третий способствует повышению концентрации внимания и помогает бороться с депрессиями.
Кроме того, в какао содержится «гормон удовольствия» дофамин и большое количество витаминов группы B, полезных для нервной системы человека. Наконец в состав напитка входит кофеин. По сравнению с кофе в какао его меньше, но даже небольшой концентрации достаточно для мягкого тонизирующего эффекта.
Таким образом, регулярное употребление напитка зарядит хорошим настроением, повысит продуктивность, избавит от перепадов настроения и поможет противостоять стрессам.
Защита сердца и сосудов
В состав какао-порошка входят особые природные соединения — флавоноиды. Они повышают тонус стенок артерий, улучшают кровообращение и защищают сосуды от повреждений свободными радикалами. Флавоноиды также помогают снизить уровень «плохого» холестерина и дают мягкий эффект разжижения крови. Таким образом, какао способствует нормализации артериального давления и помогает в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе и таких серьезных, как инфаркты и инсульты.
Стимуляция работы мозга и памяти
Содержащиеся в какао антиоксиданты улучшают мозговое кровообращение, что положительно сказывается на работе мозга, когнитивных функциях и памяти человека. Именно поэтому какао особенно полезно всем, кто испытывает повышенные умственные нагрузки, а также людям старше 50 лет. В их случае какао рекомендовано в качестве дополнительной профилактики старческих болезней мозга.
Профилактика болезней дыхательной системы
Какао-порошок содержит алкалоиды — теобромин и теофиллин. Эти природные соединения помогают в лечении и профилактике болезней органов дыхания: бронхиальной астмы, бронхитов, хронической обструктивной болезни легких. Теобромин способствует избавлению от кашля, а теофиллин расслабляет верхние дыхательные пути и стимулирует расширение легких.
Укрепление иммунитета
Какао помогает в поддержке иммунной системы, что особенно важно в осенне-зимний сезон. В состав напитка входят микроэлементы медь и цинк. Первая принимает участие в выработке белка для иммунных клеток, а второй — в формировании клеточного иммунитета.
Улучшение цвета лица
В определенном смысле какао можно назвать и «напитком красоты». Благодаря жирным кислотам в составе напиток способствует дополнительному питанию кожи, волос и ногтей. Регулярное употребление напитка поможет улучшить цвет лица, а также избавит от излишней сухости и шелушений на коже.
Кому нельзя пить какао: основные противопоказания
Несмотря на массу полезных свойств, у какао имеются и свои противопоказания.
Напиток является достаточно аллергенным.
Из-за кофеина в составе «налегать» на какао не рекомендуется людям с повышенной возбудимостью нервной системы, беременным и кормящим мамам.
Какао стимулирует образование желудочного сока, поэтому людям с хроническими болезнями желудочно-кишечного тракта употребление напитка лучше ограничить.
Осторожными с какао надо быть людям с подагрой или повышением мочевой кислоты в крови, оно богато пуринами и может поднимать уровень уратов в крови и моче, стимулировать камнеобразование в мочевых путях.
Какао считается достаточно калорийным продуктом. Калорийность 100 граммов порошка может доходить до 600 ккал. Поэтому людям с лишним весом не стоит пить более одной чашки напитка в день. При этом готовить какао лучше на простой воде или обезжиренном молоке. Натуральное молоко и сахар только увеличат калорийность напитка.