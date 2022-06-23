Бывало ли у вас такое: вроде и за питанием следите, и спортом занимаетесь, и здоровье вроде в порядке, а раз в месяц все равно прибавляется в весе? Без паники: вполне может быть, что вы вовсе не обросли жирком — просто приближается дата месячных.

О том, как ПМС заставляет нашу фигуру меняться, рассказывает гинеколог Дарья Дьяченко.