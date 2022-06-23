Бывало ли у вас такое: вроде и за питанием следите, и спортом занимаетесь, и здоровье вроде в порядке, а раз в месяц все равно прибавляется в весе? Без паники: вполне может быть, что вы вовсе не обросли жирком — просто приближается дата месячных.
О том, как ПМС заставляет нашу фигуру меняться, рассказывает гинеколог Дарья Дьяченко.
По словам специалиста, существует так называемая отечная форма предменструального синдрома — и увы, она одна из самых распространенных. Причем у некоторых дам она может протекать в совокупности с другими видами. То есть вы можете одновременно и в весе прибавить, и, например, почувствовать резкий прилив раздражительности.
Причем отечность может проявиться на самых разных частях тела, но особенно часто отекают живот, грудь, лицо и ноги.
Почему так происходит? Как объясняет Дьяченко в своем
- Кроме привычных эстрогенов организм подвергается атаке прогестероном, что способствует задержке жидкости в тканях, — говорит врач.
В итоге отекают живот, ягодицы, бедра, носогубный треугольник и слизистый слой матки.
Хороша новость в том, что отеки спадают после завершения менструации, и ваша фигура вернется в прежнее состояние.
Вместе с отеками в период ПМС могут появиться и другие проблемы: например, метеоризм и вздутие живота или запор.
Кто чаще других сталкивается с этой формой ПМС? Вот несколько групп женщин:
с лишним весом;
ведущие малоактивный образ жизни;
предпочитающие пищу с фитоэстрогенами;
живущие в состоянии постоянно стресса;
курильщицы и любительницы выпить;
с патологией половой системы;
находящиеся в периоде пременопаузы;
с печеночной или почечной патологией;
больные вегетососудистой дистонией.
Можно ли вылечить эту форму ПМС? Увы, нет: врачи вообще это явление нормальным состоянием женского организма. Поэтому смиритесь и расслабьтесь: все равно это скоро пройдет.
Кстати
Порой признаки ПМС бывают столь сильными, что женщина практически не может продолжать жить обычной жизнью. Самую тяжелую форму ПМС называют предменструальное дисфорическое расстройство, лечить его приходится иногда антидепрессантами.
Как облегчить себе жизнь во время ПМС, не прибегая к столь радикальным средствам? Об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.
К слову, есть женщины, которые вообще не знакомы с трудностями ПМС. Кто они и возможно ли стать такой же? Об этом читай ЗДЕСЬ.