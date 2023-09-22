Педиатр Маркова объяснила, почему вредно сладкое в сезон ОРВИ, и не только детям

Дети иногда болеют, но важно, чтобы простуды не приносили вреда здоровью, не давали осложнений и не возникали буквально каждый месяц. Не менее важно предупредить болезни в простудный сезон, который в этом году стартовал раньше обычного.
Конечно, за день-два иммунитет не укрепить, заниматься этим нужно постоянно, а волшебных таблеток, которые защитили бы от любой простуды, не придумано.
Поэтому важно, чтобы родители позаботились о том, чтобы малыши меньше болели. Это не так сложно, как может показаться, стоит только предпринять некоторые простые действия, о которых расскажет Дарья Маркова, педиатр, детский гастроэнтеролог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.
Педиатр, заместитель директора по педиатрии в СМ-Клинике в Санкт-Петербурге
Иногда болеть полезно
Частые простуды и ОРВИ — неотъемлемая часть взросления детей. Именно болезни становятся драйвером развития иммунной системы маленького человека. Каждый эпизод заболевания — знак того, что иммунитет ребенка знакомится с новыми типами вирусов и вырабатывает клетки памяти.
В дальнейшем с их помощью иммунная система сможет оперативнее распознавать патогенные микроорганизмы и отражать их атаки на организм. Так что в глобальном смысле «вечно здоровый» ребенок — явление гораздо более подозрительное и аномальное, чем постоянно болеющий.
Понимание нормальности частых болезней не отменяет того факта, что родители хотят, чтобы их ребенок реже оказывался на больничном. Меньше болеть и легче переносить вирусные инфекции помогут вакцинация (согласно Национальному календарю, а иногда и дополнительно, сверх него) и соблюдение основных правил профилактики.
Укрепляем организм: режим дня, питание, зарядка
Лучшие друзья крепкого иммунитета — это достаточная физическая активность, нормальный режим дня и сбалансированное питание.
Рацион ребенка должен быть разнообразным и включать достаточное количество источников питательных веществ, витаминов и минералов. Особое внимание стоит уделить пище, богатой белком, — птице, нежирному мясу, рыбе и молочным продуктам. Не стоит забывать о фруктах и овощах.
Дети от 3 до 7 лет в норме должны ежедневно съедать не менее 450 г таких продуктов.
Дети от 7 до 11 лет — от 650 г.
Дети старше 12 лет — от 700 г.
«А вот количество сладостей в рационе лучше ограничить, — объяснила врач-педиатр Дарья Маркова. — Избыток сахара способен снижать иммунный ответ. То же самое касается и свежевыжатых соков: в них содержится большое количество природных сахаров».
Чем больше бегает, прыгает и шалит, тем лучше
Потребность в физической нагрузке ребенок обычно закрывает самостоятельно — в процессе игр со сверстниками, на занятиях и т.д. Однако дополнить список активностей вполне можно и ежедневной зарядкой, и регулярными прогулками на свежем воздухе всей семьей. Даже несложные упражнения будут способствовать гармоничному развитию мышц растущего организма и усилению местного иммунитета.
Не меньшее значение для здоровья ребенка имеет и режим дня. Детям младшего возраста требуется не менее 12–13 часов сна в день, ученикам начальной школы — не менее 10 часов, ребятам постарше — 9 часов. Ложиться спать при этом важно в одно и то же время.
Один из главных врагов иммунитета — стресс, и дети не исключение. Ребенка важно оградить от лишних источников стресса и следить за его психоэмоциональным состоянием.
Профилактика
В межсезонье особенно важно оберегать ребенка от переохлаждения. Перепады температур не могут быть причиной ОРВИ, так как инфекцию вызывают вирусы, бактерии, грибки. Однако переохлаждение способно резко снизить иммунитет, из-за чего он не сможет дать отпор болезнетворным микроорганизмам.
Во время вспышек заболеваемости стоит сократить пребывание ребенка в общественных местах и избегать контакта с болеющими. Следует также усилить соблюдение правил личной гигиены. Как минимум, ребенку важно объяснить, как, когда и для чего необходимо мыть руки.
Вакцинация
Соблюдение мер предосторожности, к сожалению, не всегда гарантирует полную защиту от болезней. Наиболее эффективным способом профилактики остается вакцинация. Ежегодную прививку от гриппа детям разрешено делать уже с шести месяцев.
От простых простуд вакцина не защитит, но зато позволит снизить шансы заражения более серьезной болезнью, а также предотвратит развитие осложнений: пневмонии, эндокардита, менингита. Сейчас вакцинация уже стартовала, поэтому не стоит откладывать ее в долгий ящик.