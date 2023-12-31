Операция «Новый год»: как пережить праздничное застолье и не увеличиться на размер

Как мы проводим новогодние праздники? С 31 декабря мы едим ночью и больше обычного, а состав продуктов в блюдах редко можно назвать здоровой пищей. И так продолжается практически на протяжении всех новогодних каникул. Помимо лишних килограммов, которые могут предательски прилипнуть на талии и бедрах, к концу праздников, а то и ранее можно столкнуться с крайне неприятными ощущениями в животе, тошнотой.
А все потому, что «кто-то слишком много ест», причем неправильно. О том, как сохранить свое пищеварительное здоровье в праздники, «Доктору Питеру» рассказал Сергей Лопатин, гастроэнтеролог, терапевт СМ-Клиники, врач первой категории.
Терапевт, гастроэнтеролог, гепатолог, врач первой квалификационной категорииЛичный сайт
Квест «Доживи до конца каникул»
Многие люди во время новогодних праздников буквально испытывают свой организм на прочность. И дело не только в нарушении режима из-за праздников, возможных травм из-за зимних развлечений, но и избыточного, калорийного и не самого здорового питания. Вот о нем мы и поговорим.
Не ешьте все подряд и контролируйте
Даже если вам очень хочется перепробовать все угощения, постарайтесь вспомнить о последствиях и сосредоточьтесь на 2–3 закусках и порции какого-то одного салата. Общее количество пищи не должно превышать объем стандартной обеденной тарелки. Будет полезно, если часть ее займут обычные свежие овощи или овощная нарезка.
Не садитесь за стол голодным
Весь день морить себя голодом в надежде, что это поможет компенсировать избыток съеденного за праздничным столом, — худшее, что можно придумать. Пустой желудок будет лишь сильнее провоцировать вас наброситься на еду и «спустить тормоза».
В течение дня важно питаться, как обычно: с утра позавтракать, на обед съесть суп, овощи или что-то из сложных углеводов, а за несколько часов до начала праздника перекусить чем-нибудь легким.
Еда для праздника, а не праздник ради еды
Новый год — это в первую очередь возможность провести время с семьей и друзьями, пообщаться, развлечься. Не стоит превращать всю праздничную ночь в сплошное застолье: придумайте какие-нибудь игры и активности, отправьтесь на прогулку после боя курантов.
Остатки салатов и недоеденные закуски в какой-то момент лучше вообще убрать со стола, чтобы не было соблазна продолжить набивать и без того полный желудок. Передышка даст возможность пищеварительной системе спокойно заняться перевариванием уже съеденного.
Откажитесь от гарнира и десертов
По большому счету горячее и десерт на Новый год есть вообще необязательно: можно ограничиться только закусками и салатами. Если же меню все-таки предполагает основное блюдо, попробуйте хотя бы отказаться от гарнира. Само горячее лучше сделать максимально простым.
Хороший вариант — запеченная рыба или птица, томленое филе говядины, рагу из кролика. Плохой вариант — любимое многими «мясо по-французски», где обилие майонеза, картошка, мясо и жирный сыр запросто добьют еще не отошедший от закусок ЖКТ. И уж точно не стоит «полировать» съеденное куском жирного торта или пирожными.
Не налегайте на сладкие напитки
Лимонады, газировка, покупные морсы и соки содержат огромное количество сахара. Такие напитки станут для пищеварения дополнительной нагрузкой, а еще будут дополнительно разжигать аппетит. Так что их лучше заменить на простую чистую воду.
Осторожнее с алкоголем
Не стоит пить на голодный желудок и смешивать разные виды напитков. Так и сам праздник пройдет спокойнее, и первый день нового года не придется тратить на борьбу с похмельем. Кроме того, алкоголь сам по себе способен усиливать аппетит, что увеличивает риски переедания.
На ферменты надейся, а сам не плошай
Поддержать пищеварительный тракт в новогодние праздники помогут ферментные препараты. Такие лекарства содержат панкреатические ферменты — активные вещества, способствующие расщеплению белков, жиров и углеводов. Их же вырабатывает и наша поджелудочная железа. Проблема в том, что количество синтезируемых в организме ферментов небезгранично. В норме оно подстраивается под тот объем пищи, который мы едим в обычной жизни.
А вот на ликвидацию последствий переедания ресурсов у поджелудочной железы уже может не хватить. На этот случай и пригодятся ферментные препараты. Однако важно понимать, что панацеей от всех проблем с ЖКТ они все-таки не являются, так что соблюдать умеренность в еде все равно придется. В противном случае чувства тяжести в животе, несварения и изжоги избежать будет сложно.