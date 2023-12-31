Операция «Новый год»: как пережить праздничное застолье и не увеличиться на размер

А вот на ликвидацию последствий переедания ресурсов у поджелудочной железы уже может не хватить. На этот случай и пригодятся ферментные препараты. Однако важно понимать, что панацеей от всех проблем с ЖКТ они все-таки не являются, так что соблюдать умеренность в еде все равно придется. В противном случае чувства тяжести в животе, несварения и изжоги избежать будет сложно.