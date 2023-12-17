Этот популярный новогодний атрибут может спровоцировать кожные болезни

«У людей с экземой кожа неспособна удерживать много влаги, поэтому она более сухая. Это состояние может привести к тому, что кожа зудит, трескается, становится более чувствительной. А если постоянно ее чесать, появляются ранки, отчего увеличивается риск заражения и образования рубцов, — рассказывает врач-косметолог Рида Сайед в Daily Mail . — Спровоцировать экзему могут гормональные нарушения, стресс, моющие и косметические средства. Но еще один серьезный триггер — это одежда из синтетики и шерсти ».