Этот популярный новогодний атрибут может спровоцировать кожные болезни

Свитер с оленями и колпак Деда Мороза — для многих это одни из главных символов Нового года, а также неизменный реквизит для фотосессий. Но если вы или ваши дети склонны к аллергии или страдаете от проблем с кожей, от этой праздничной атрибутики лучше отказаться.
«У людей с экземой кожа неспособна удерживать много влаги, поэтому она более сухая. Это состояние может привести к тому, что кожа зудит, трескается, становится более чувствительной. А если постоянно ее чесать, появляются ранки, отчего увеличивается риск заражения и образования рубцов, — рассказывает врач-косметолог Рида Сайед в
Эксперт предупреждает: при склонности к аллергии и других проблемах с кожей следует с осторожностью выбирать новогодние наряды, такие как шерстяные и синтетические свитеры с популярными праздничными узорами, а также платья из нейлона и другой синтетики. Не стоит носить одежду из грубого льна и прочей жесткой ткани, которая вызывает зуд. Сильно обниматься с близкими, которые носят такие вещи, тоже стоит пореже.
Особенно осторожно следует выбирать наряды для детей до 10-12 лет. Они чаще других подвержены атопическому дерматиту, и зимой проблема обостряется. Впрочем, у людей пожилого возраста кожные проблемы тоже могут усилиться.
Врач советует внимательно изучать состав ткани на этикетках и отдавать предпочтение одежде из хлопка или флиса. Кроме того, под свитеры можно наевать легкие хлопковые рубашки или футболки с длинными рукавами.
Как защитить кожу от экземы — советы дерматолога
Дерматовенеролог Европейского медицинского центра (ЕМС)
Ограничить контакт с водой, особенно горячей.
Использовать щадящие антисептики для рук с увлажняющими компонентами или противомикробные растворы на водной основе.
Регулярно использовать увлажняющие средства с высоким содержанием физиологических липидов для восстановления и защиты кожного барьера.
Делать на ночь маски с увлажняющими средствами (наносить более толстым слоем) несколько раз в неделю. Чтобы усилить эффект, на руки можно надевать хлопчатобумажные перчатки.
Питаться продуктами, богатыми омегой-3 и витамином D. А если нет возможности расширить рацион, можно применять добавки.
Пить больше воды.
Следить за уровнем влажности воздуха в доме. Оптимальный уровень — 40–60%.