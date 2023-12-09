Стойкая помада и еще восемь средств из косметички, которые портят кожу и ускоряют старение

«Внимательно следует отнестись к BB- и CC-кремам, которые содержат тон и уходовые компоненты, — говорит Умнов. — Такие средства впитываются глубоко в кожу вместе с цветом. Это первый минус. Второй их минус в том, что все-таки полноценный уход они вашей коже не обеспечат. Поэтому нужно обязательно делать ежедневный легкий уход в виде тонера, сыворотки и крема под эти средства, иначе преждевременное старение кожи обеспечено».