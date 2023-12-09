Стойкая помада и еще восемь средств из косметички, которые портят кожу и ускоряют старение

Была у меня учительница, которая никогда не пользовалась декоративной косметикой. Она была уверена, что косметика портит кожу. И я с учительницей соглашалась, пока не узнала ее возраст — всего 30, а выглядела она, как уже женщина преклонного возраста.
Впрочем, влияние генетики никто не отменял. И все-таки действительно ли косметика старит? Узнали у эксперта.
Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, врач
«Сама по себе современная декоративная косметика в большинстве своем неопасна для кожи, так как она не впитывается, если ее наносить на специальные базы-праймеры, — говорит врач Александр Умнов. — Однако есть отдельные средства декоративной косметики и ухода, которые все-таки могут крайне негативно повлиять на кожу и вызвать преждевременное появление морщин».
ВВ- и СС-кремы
«Внимательно следует отнестись к BB- и CC-кремам, которые содержат тон и уходовые компоненты, — говорит Умнов. — Такие средства впитываются глубоко в кожу вместе с цветом. Это первый минус. Второй их минус в том, что все-таки полноценный уход они вашей коже не обеспечат. Поэтому нужно обязательно делать ежедневный легкий уход в виде тонера, сыворотки и крема под эти средства, иначе преждевременное старение кожи обеспечено».
Тушь для ресниц
Повезло девушкам с густыми черными ресницами. Остальных же спасает тушь для ресниц. Но пользоваться ею ежедневно врач не рекомендует.
«Тушь сушит ваши ресницы, особенно водостойкая, — предупреждает наш эксперт. — Что же касается уходовой стойкой туши, то это выдумка. Тушь с уходовыми компонентами, например маслами, всегда размазывается, не дает объема и долго на ресницах не держится».
Водостойкая косметика
Стойкие тени и тинты для век, несмываемые матовые помады и тинты для губ — все это вызывает чрезмерную сухость кожи.
«Образуются складки, так как эти зоны кожного покрова очень нежные, быстро иссушаются, стягиваются, особенно когда на них наносят водостойкие средства на „подложку“ или в несколько слоев», — говорит врач.
Средства с третиноином
На маркетплейсах в последнее время в свободной продаже можно увидеть третиноин в виде крема для лица.
«Это вещество по своей силе в несколько десятков раз мощнее ретиноидов, обычно содержащихся в косметических средствах, и имеет гораздо больше противопоказаний, поэтому запрещено к использованию в косметике», — предупреждает Александр Умнов.
Третиноин нужно покупать только в аптеках и применять исключительно по назначению врача.
«Это средство используют для лечения лишаев, но никак не от морщин на лице по совету блогеров», — говорит наш эксперт.
Средства с переполненным составом
Некоторые азиатские средства для лица буквально изобилуют чудодейственными компонентами, начиная с корня красного женьшеня в соединении с ретинолом, кислотами, углем, экстрактом улиток, синтетическим змеиным ядом и т.д.
«Эти огромные составы не факт, что вообще нужны нашей коже, — говорит врач. — Они лишь обжигают ее. Кожа чешется и горит, обостряются кожные заболевания. Все эти процессы вовсе нельзя назвать обновлением кожи. Это ее травмирование».
Но и простое средство может навредить, если его накладывать на лицо без меры.
«Количество ухода на лице не равно качеству. Лицо после таких манипуляций может обсыпать прыщами. От обилия кислот и ретинола одновременно кожа может сильно пострадать», — предупреждает Умнов.
А если покупать косметику в аптеке?
Многие звездные эксперты и популярные блогеры уверяют, что, покупая кремы и косметику в аптеке, вы приобретаете исключительно натуральное и безвредное, свободное от химикатов и силиконов средство, ведь оно же аптечное.
«Если взять упаковку любого гипоаллергенного крема из линейки любого широко известного по всему миру аптечного бренда и прочитать состав, то вы не найдете там ни одного натурального компонента», — признает врач.