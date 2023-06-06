В Педиатрическом университете помогли мальчику, который из-за тяжелого дерматита не мог спать

«Сыну было 2 года 8 месяцев, к тому моменту мы уже обошли множество специалистов в нашем городе и сдали кучу анализов. У него были высыпания по всему телу, не мог спать, постоянно страдал от зуда и дискомфорта. Лечение не давало результатов. Один из врачей сказал нам, что моему ребенку могут помочь только в одной из крупных федеральных клиник», — рассказывает мама мальчика.