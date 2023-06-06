В Педиатрическом университете помогли мальчику, который из-за тяжелого дерматита не мог спать

10-летний Артур раз в полгода вместе с мамой прилетает в Петербург с острова Сахалин. Впервые мальчика госпитализировали в клинику СПбПМУ еще в 2015 году.
«Сыну было 2 года 8 месяцев, к тому моменту мы уже обошли множество специалистов в нашем городе и сдали кучу анализов. У него были высыпания по всему телу, не мог спать, постоянно страдал от зуда и дискомфорта. Лечение не давало результатов. Один из врачей сказал нам, что моему ребенку могут помочь только в одной из крупных федеральных клиник», — рассказывает мама мальчика.
Когда Артур оказался в Петербурге, врачи диагностировали у ребенка атопический дерматит тяжелого течения. Это воспалительное заболевание кожи, которое характеризуется рецидивирующим хроническим течением. Основной симптом — сильный, непрекращающийся зуд.
Основная причина заболевания — это наследственная предрасположенность. Но есть и триггеры:
стресс;
плохая экология;
изобилие моющих средств и бытовой химии и, как следствие, излишняя чистота в наших домах;
пристрастие к сладким напиткам, фастфуду, различным снекам.
Медики начали курс лечения, применив в том числе авторские разработки специалистов кожно-венерологического отделения и кафедры дерматовенерологии.
Уже через пять дней после начала лечения мама мальчика заметила значительные улучшения. У Артура появились участки на теле, кожа на которых выглядела здоровой!
«Помню, как позвонила моя мама, я ей сказала: „Ты не представляешь, я чувствую его руку — не болячку, не корку, а именно кожу“. Эти маленькие ручки я была готова целовать. Врачи и медсестры для нас боги, которые помогли нашему ребенку», — поделилась мама Артура.
Врач-дерматовенеролог Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ)
«Атопический дерматит встречается довольно часто. Так, различными формами этой патологии страдает около 20% детей, среди взрослых частота заболевания составляет 4–5%. У нас в отделении наблюдаются и проходят лечение в год более 800 пациентов из всех регионов России, из них более 300 — с тяжелым течением заболевания», — говорит врач.
Как нередко бывает при атопическом дерматите, у Артура диагностировали и другие патологии: целиакию и бронхиальную астму, говорит Елена Манылова. Врачи заподозрили эти патологии и подключили к диагностике и лечению пульмонологов, гастроэнтерологов и других необходимых специалистов.
В прошлом году Артур начал получать генно-инженерную биологическую терапию. Ее принцип заключается в таргетном воздействии на определенную воспалительную молекулу. Такой метод помогает облегчить симптомы заболевания.
По словам врачей, это адекватная современная терапия — безопасный, хорошо исследованный метод лечения со всеми клиническими рекомендациями и доказательной базой. Родители точно могли не опасаться за состояние ребенка.
«Для меня было невыносимо, что страдает мой ребенок. Врачи научили нас с этим справляться, в том числе психологически. И я, и сын, и вся наша семья научились с этим жить. Да, есть ограничения, есть строгая диета. Но вся наша семья перестроила образ жизни и нам стало намного проще», —