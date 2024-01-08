Одно из этого смертельно опасно: чем отличается паническая атака от симпатоадреналового криза

Примерно так человек чувствует себя и во время симпатоадреналового криза. Может даже показаться, что дело в сердечном приступе. Но это далеко не всегда так. Неприятные симптомы могут быть результатом сбоя в работе как нервной, так и эндокринной системы.
Причины криза и панической атаки неодинаковые. Соответственно, и лечить эти состояния необходимо по-разному. Невролог Екатерина Демьяновская, врач-эксперт лаборатории «Гемотест», рассказала «Доктору Питеру», в чем разница между симпатоадреналовым кризом и панической атакой, почему возникают эти приступы и как от них избавиться.
Врач-невролог, к.м.н., врач-эксперт лаборатории «Гемотест»
Панические атаки — это не вегетативные кризы
Панические атаки иногда по ошибке называют симпатоадреналовыми приступами или вегетативными кризами. Раньше врачи тоже так думали. Еще в конце XIX века немецкий невропатолог Герман Оппенгейм заметил, что вегетативные кризы не всегда проходят одинаково: одни возникают на ровном месте, другие запускаются только тогда, когда человек сильно чего-то боится.
На эту же особенность обратил внимание известный психиатр Зигмунд Фрейд: он выделил панические атаки в особую категорию кризов и назвал их неврозом страха. В современной медицине атаки и вегетативные кризы принято считать разными состояниями.
Дело в вегетативной системе
Вегетативная нервная система отвечает за бессознательные процессы в организме. Она контролирует работу всех внутренних органов и систем. Когда человек дрожит от холода или краснеет от стыда, это тоже результат работы вегетативной нервной системы. У нее есть три отдела: симпатический, парасимпатический и метасимпатический. Сбой в их работе может спровоцировать вегетативный криз.
Симпатический отдел вегетативной нервной системы — что-то вроде экстренных служб. Он активизируется, когда из коры надпочечников в кровь выбрасывается гормон адреналин. Главная задача этого отдела — мобилизовать все ресурсы организма и защитить его от внешней угрозы: например, отпрыгнуть в сторону, когда сигналит автомобиль, или закашлять, если поперхнулся.
У парасимпатического отдела противоположные функции — затормозить нервную систему и восстановить все процессы. Работу этого отдела можно почувствовать после сильного испуга: дыхание становится ровным, сердце бьется медленнее, может появиться мышечная слабость.
Наконец, метасимпатический отдел вегетативной нервной системы поддерживает работу пищеварительного тракта, что бы ни случилось.
«Вегетативный криз случается, когда в работе симпатического и парасимпатического отдела по какой-то причине происходит сбой», — объясняет невролог.
Криз всегда внезапный
Симпатоадреналовый криз всегда начинается внезапно — как правило, нельзя заранее почувствовать, что вот-вот станет плохо. У человека резко учащается сердцебиение, повышается артериальное давление, может подняться температура и разболеться голова, появиться сухость во рту. Этим вегетативный криз действительно очень похож на паническую атаку. Тем не менее между ними есть три основных отличия, от которых зависит тактика лечения таких приступов.
Отличие № 1: причины приступа
В основе симпатоадреналового криза всегда лежит какой-то сбой в работе организма — соматическое (телесное) нарушение, как говорят врачи. Паническая же атака — это чаще всего результат психического «надлома».
Вегетативные кризы могут развиваться на фоне органической патологии. То есть в работе организма происходит какой-то сбой или развивается физическая болезнь. Приступы могут появиться после тяжелой черепно-мозговой травмы или развиваться на фоне врожденных пороков спинного или головного мозга, генетических заболеваний.
Вегетативные кризы могут быть одним из проявлений новообразований в головном мозге или надпочечниках.
«К сбою в работе вегетативной системы могут также привести нарушения обмена веществ и некоторые инфекции, в том числе болезнь Лайма, столбняк, ботулизм и вирус иммунодефицита человека (ВИЧ)», — перечисляет Екатерина Демьяновская.
Природа панических атак до конца еще не изучена. И есть научные версии, согласно которым они связаны с генетическим сбоем или нарушением в работе гормональной системы. Но все же чаще всего острые приступы паники появляются в результате психического расстройства.
Панические атаки — диагноз соматического исключения. Это значит, что его устанавливают после того, как исключили все возможные телесные заболевания, которые могли бы дать похожие симптомы: учащенное сердцебиение, головокружение, дезориентацию, повышенное потоотделение.
«Если после тщательной диагностики не удалось найти объяснений такого состояния, а человек все равно время от времени испытывает подобные симптомы, плюс у него есть фоновая повышенная тревожность, врачи приходят к мнению, что причину атак нужно искать в психике», — объясняет невролог.
К паническому расстройству склонны высокочувствительные, тревожные люди, которые остро воспринимают любые события. Атаки могут появиться на фоне посттравматического стрессового расстройства, когда человек пережил сильные эмоции, связанные с травмой, болезнью, утратой близких и любыми другими жизненными потрясениями. Для кого-то травматическим может оказаться даже опыт долгой и болезненной разлуки с родителями в детстве или радостное событие, например свадьба.
Отличие №2: чувство тревоги и страха
Страх — главный катализатор панической атаки. Приступ начинается, когда человека захватывает волна тревоги, при симпатоадреналовом кризе страх вторичен. Чувство страха рождается в миндалевидном теле — маленьком отделе мозга, который отвечает за эмоции. При панической атаке тревога разрастается и запускает симпатические симптомы — все те проявления, которые легко спутать даже с сердечным приступом.
Человек в таком состоянии может почувствовать безотчетный страх, что ситуация реально грозит его жизни. Но на самом деле это не так. Например, он находится в шумной толпе в душном помещении — мозг рождает фантазию, что в этой ситуации может произойти что-то плохое.
«Тревога растет и запускает цепочку физиологических симптомов», — объясняет врач.
Для симпатоадреналовых приступов страх тоже характерен, но приступ начинается не с него. Сначала появляются телесные симптомы, и уже они становятся поводом для тревоги, причем обоснованной.
«Как объясняют пациенты, им становится страшно за себя, они не понимают, почему ни с того ни с сего им стало плохо», — поясняет Екатерина Демьяновская.
Отличие №3: влияние на здоровье и способ лечения
Панические атаки, как правило, не несут реальной угрозы жизни и здоровью, а симпатоадреналовый криз — да. Приступ паники обычно длится несколько секунд или минут. После этого все приходит в норму. Если через какое-то время после атаки измерить пульс, температуру и артериальное давление, никаких отклонений не будет. Но, безусловно, панические атаки ухудшают качество жизни, они могут начаться в любой момент и серьезно выбивают человека из колеи.
«Они эмоционально выматывают и истощают психику. О панических атаках важно обязательно рассказать неврологу», — говорит врач.
Если диагностика не покажет никаких соматических нарушений, специалист порекомендует обратиться к психиатру и психологу, может потребоваться курс когнитивно-поведенческой терапии. В некоторых случаях для лечения панических атак назначают препараты, которые снижают общий уровень тревожности. Но сделать это может только врач, учитывая все особенности физического и психического здоровья пациента.
В отличие от панических атак, симпатоадреналовый криз опасен для здоровья. Криз может закончиться за несколько минут или продолжаться 10–15 минут и даже час. И все это время человек испытывает тяжелые симптомы. Серьезные нарушения сердечного ритма могут привести к развитию кардиомиопатии — болезни, при которой разрушается сердечная мышца (миокард).
Высокое артериальное давление увеличивает риск инсульта и инфаркта миокарда. Игнорировать такие приступы нельзя.
«Чтобы избавиться от них, сначала понадобится тщательная диагностика, а лечение зависит от причин, которые приводят к дисбалансу вегетативной нервной системы», — объясняет невролог.
Как помочь?
В момент приступа очень сложно понять, что его спровоцировало — паническая атака или сбой в работе вегетативной нервной системы. Поэтому важно знать, как помочь себе или близкому человеку. Прежде всего нужно найти спокойное место, сесть или прилечь, ослабить тугую одежду и убедиться, что есть приток свежего воздуха, — открыть окно, например.
Паническую атаку можно остановить с помощью техник спокойного и глубокого дыхания: длинные вдохи на три счета и такие же медленные выдохи. Еще психологи советуют тем, кто страдает от частых панических атак, носить на запястье тонкую резинку. В момент атаки ее нужно натянуть и резко отпустить — щелчок и последовавшая за ним небольшая боль помогут мозгу переключиться и отвлечься.
Если есть возможность, стоит измерить артериальное давление, пульс и температуру. И если приступ не стихает в течение 5 минут, вызвать скорую помощь.
«Специалисты оценят все жизненно важные показатели, сделают ЭКГ и примут решение о дальнейшей тактике, например о госпитализации», — резюмирует невролог.