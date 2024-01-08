Одно из этого смертельно опасно: чем отличается паническая атака от симпатоадреналового криза

Панические атаки, как правило, не несут реальной угрозы жизни и здоровью, а симпатоадреналовый криз — да. Приступ паники обычно длится несколько секунд или минут. После этого все приходит в норму. Если через какое-то время после атаки измерить пульс, температуру и артериальное давление, никаких отклонений не будет. Но, безусловно, панические атаки ухудшают качество жизни, они могут начаться в любой момент и серьезно выбивают человека из колеи.