Будет только хуже: терапевт Попова перечислила частые ошибки при панической атаке

Паническая атака — острое тревожное состояние, человеку становится настолько жутко, что кажется, будто он сейчас умрет. Предугадать приступ невозможно, он, как правило, появляется внезапно. Длиться может как 5 минут, так и полчаса, здесь все индивидуально.
Терапевт, главный врач ООО «Инвитро-Ставрополье»
«Под панической атакой понимают спонтанно возникающий приступ сильной тревоги. Тревожное состояние может сочетаться с различными симптомами, связанными с гиперактивностью нашей нервной системы», — говорит Елена Попова.
Чаще всего во время приступов панической атаки люди жалуются на:
головную боль, сопровождающуюся головокружением;
ощущение обреченности и страха смерти;
сухость во рту, затрудненное дыхание;
слабость, тошноту;
тремор в руках и ногах;
чувство безысходности и отсутствие контроля над ситуацией.
Важно понимать, что паническая атака — это комплекс симптомов или синдром, который не считают самостоятельным заболеванием. Может как сопровождать течение какого-либо психического заболевания, так и развиваться автономно.
Почему она появляется
Почему возникают панические атаки, пока непонятно, их этиология неясна, говорит Елена Попова. Однако существует несколько теорий появления такого приступа тревоги, все они имеют под собой научную базу:
«генетическая» теория связывает тревожные состояния с наследственной предрасположенностью;
«гормональная» теория предполагает связь панических атак с резким выбросом гормонов надпочечников (катехоламинов, в большей степени адреналина), тем самым происходит стимуляция симпатической нервной системы;
«психоаналитическая» теория ассоциирует тревожное состояние с фрустрацией;
«поведенческая» теория основана на влиянии каких-либо внешних воздействий на запуск механизма панической атаки. Какая-либо опасная ситуация для жизни, повторяясь, становится триггером для появления панической атаки, эта установка закрепляется, тем самым формируется порочный круг.
Вероятность также повышается при сердечно-сосудистых заболеваниях, болезнях органов дыхания и щитовидной железы, быстрой отмене психотропных препаратов.
Кто в зоне риска
Чаще всего от панических атак страдают женщины в возрасте 20-30 лет. Также есть риск возникновения тревожного расстройства у людей с высоким уровнем интеллекта на фоне стресса, недосыпа, чрезмерных умственных и физических нагрузках.
При наличии у человека сопутствующего психиатрического диагноза риск возникновения панической атаки только увеличивается.
Как распознать паническую атаку
Первый и самый главный признак панической атаки — это возникновение сильной тревоги. Она сочетается с ощущением страха смерти и паникой, выраженным сердцебиением и чувством нехватки воздуха.
«Часто тревожное расстройство путают с острым коронарным синдромом, для которого также характерны жжение в грудной клетке, повышенное потоотделение, слабость, тошнота, одышка», — говорит Елена Попова.
У панической атаки и стенокардии есть ряд отличий.
Продолжительность приступа (паническая атака купируется в течение 15-30 минут самостоятельно в отличие от сердечной боли).
Характер боли за грудиной (при коронарном синдроме боль жгучая, давящая, с иррадиацией в левую половину грудной клетки).
Связь с физической нагрузкой — паническая атака никак не зависит от нагрузки, возникает внезапно.
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Чего категорически нельзя делать
В момент панической атаки категорически не рекомендуется самостоятельно принимать какие-либо лекарства, особенно противоишемические препараты (например, нитроглицерин).
Не стоит постоянно говорить о своих симптомах и переживаниях, проблему это не решит, а только усилит тревожное состояние.
Не нужно искать информацию о паническом расстройстве в Интернете, чтобы не приписывать себе несуществующие диагнозы.
Если начались панические атаки, нельзя терпеть и ждать, когда все пройдет само. Особенно если приступы стали повторяться. Обязательно обратитесь к врачу! Начать можно с терапевта.
Как помочь человеку во время панической атаки
В данной ситуации главное — не начать паниковать самому. Попытайтесь помочь пострадавшему сконцентрироваться на дыхании и переключить внимание на любые внешние факторы.
Вот еще несколько советов
Практикуйте дыхательную гимнастику, например, дыхание по методу квадрата.
Можно повторять про себя, что приступ паники скоро закончится.
Иногда при панической атаке помогает небольшой бумажный пакет, в который нужно дышать медленно и ровно до исчезновения симптомов.
Постарайтесь расслабиться, тем самым обманывая нервную систему, что опасности больше нет.
Переключите свое внимание на любые внешние объекты: рассматривайте дома, машины, витрины магазинов и прочее. Нервная система так устроена, что не может одновременно контролировать внешние и внутренние раздражители.
Постарайтесь подумать о чем-нибудь приятном или заняться любимым делом от рисования и вязания до чтения книги.
Для профилактики тревожных состояний нужно больше гулять на свежем воздухе, заниматься спортом, йогой, применять дыхательные практики, найти себе хобби, исключить алкоголь и курение, соблюдать сбалансированную диету, заключила врач.