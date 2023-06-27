Будет только хуже: терапевт Попова перечислила частые ошибки при панической атаке

В момент панической атаки категорически не рекомендуется самостоятельно принимать какие-либо лекарства, особенно противоишемические препараты (например, нитроглицерин).

Не стоит постоянно говорить о своих симптомах и переживаниях, проблему это не решит, а только усилит тревожное состояние.

Не нужно искать информацию о паническом расстройстве в Интернете, чтобы не приписывать себе несуществующие диагнозы.