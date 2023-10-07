«Боюсь толпы и походов в торговые центры»: почему возникает агорафобия и можно ли ее вылечить

Каких только фобий не встретишь в учебниках по психопатологии и психиатрии! Большинство из фобий связаны с конкретными предметами, существами или процедурами. Например, многие боятся пауков, змей, забора крови на анализ или высоты. Подобные фобии проще объяснить с точки зрения их происхождения. Но бывают и более сложные расстройства, основанные, казалось бы, на беспочвенных переживаниях и страхах.
Агорафобия — это одна из разновидностей тревожных расстройств. Люди с таким диагнозом испытывают беспричинный страх, оказавшись на открытом пространстве или среди толпы. Отчего появляется агорафобия и как она может повлиять на повседневную жизнь, «Доктору Питеру» рассказал врач Роман Иванов, эксперт лаборатории «Гемотест».
Дерматовенеролог, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест», член Европейского общества детских дерматологов (European Society for Pediatric Dermatology)Личный сайт
Агорафобия — загадочная проблема
Некоторые ощущают себя крайне некомфортно, неуютно, волнуются и не могут найти места в толпе других людей, например на площади во время митингов или концертов. Прячась от своего страха, они перестают выходить из дома, ходить по определенным улицам, где много открытого пространства, избегают любых общественных мероприятий, сознательно изолируясь от общества. Только так они могут ощущать себя спокойно и комфортно.
В причинах разобраться сложно
Точные причины агорафобии пока до конца не исследованы. Некоторые ученые полагают, что триггером для нее становится однажды пережитая паническая атака — мучительный приступ тревоги, который внезапно настигает человека, длится несколько минут и сопровождается учащенным сердцебиением, одышкой, чувством нехватки воздуха, повышенной потливостью и навязчивыми мыслями о грозящей опасности и даже смерти.
Единожды возникнув, панические атаки возвращаются снова и снова, если их не контролировать с помощью врача. В результате человек начинает бояться за свою жизнь, ему кажется, что появляться в людных местах очень опасно.
Согласно другой теории, у человека сначала возникает страх открытого пространства и только потом появляются панические атаки.
При стрессе становится хуже
Независимо от первопричины развития у человека агорафобии, есть определенные спусковые крючки — факторы, которые приводят к развитию болезни и ее прогрессированию.
«Это хронический стресс и травмирующие ситуации, генетические предпосылки и некоторые особенности психики: повышенная тревожность, мнительность, подозрительность», — объясняет Роман Иванов.
Симптомы крайне неприятные
Характерные признаки агорафобии:
учащенный пульс;
поверхностное дыхание;
дрожь;
тошнота;
головокружение;
неприятные ощущения в желудке;
трудности с глотанием.
При этом выраженность симптомов может сильно различаться. Одни люди испытывают недомогание, лишь когда передвигаются на общественном транспорте. Другие спокойно ездят на автобусе или такси, но не могут оставаться одни в людном месте. Третьи переживают панические атаки, даже оставшись дома одни, особенно после перенесенных стрессов.
Жить с этим можно, но это тяжело
Агорафобия может сильно повлиять на качество жизни. Человеку с таким тревожным расстройством трудно выходить из дома, а любая поездка на учебу или работу вызывает целый спектр негативных ощущений. Масла в огонь нередко подливает страх публично продемонстрировать свою беспомощность и опозориться перед окружающими, быть высмеянным.
«В результате многие люди пытаются скрыть свое состояние, подавить его хотя бы внешне. Чаще всего это приводит к усугублению проблемы», — рассказывает врач.
Нередко подобные фобии, если с ними не работать и не устранять их, постепенно приводят к тому, что человек изолируется от окружающих, может потерять работу и друзей, близких. На фоне постоянного волнения, тревожности и переживаний нередко формируются проблемы со здоровьем, что только усугубляет ситуацию.
Это можно лечить
Для лечения агорафобии обычно применяют сразу несколько методов. Пациенту нужно проходить сеансы индивидуальной терапии у психотерапевта, по назначению врача принимать седативные, противотревожные или миорелаксирующие лекарственные препараты. Терапия будет длительной, это вопрос не одного месяца, но тогда эффект окажется максимально стойким.
Постепенно человек учится бывать в пугающих ситуациях и справляться с приступами тревоги. Панические атаки настигают его все реже и со временем сходят на нет.