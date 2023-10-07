«Боюсь толпы и походов в торговые центры»: почему возникает агорафобия и можно ли ее вылечить

Некоторые ощущают себя крайне некомфортно, неуютно, волнуются и не могут найти места в толпе других людей, например на площади во время митингов или концертов. Прячась от своего страха, они перестают выходить из дома, ходить по определенным улицам, где много открытого пространства, избегают любых общественных мероприятий, сознательно изолируясь от общества. Только так они могут ощущать себя спокойно и комфортно.