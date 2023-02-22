Почему мы боимся темноты, объяснила психотерапевт Абрамова

Это вполне нормально — чего-то бояться. Если хорошенько покопаться, практически у каждого можно обнаружить фобию — будь то страх высоты, боязнь змей или пауков. Никтофобия, или боязнь темноты, более типична для детей. В их сознании проще закрепляются выдуманные пугающие истории, которые наводят панический ужас.
Но никтофобией страдают и некоторые взрослые люди, почему так? Об этом «Доктору Питеру» рассказала психотерапевт, психиатр Юлия Абрамова, врач клиники инфекционных заболеваний «Центр+» ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
врач клиники инфекционных заболеваний «Центр+» ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Мы чаще всего перерастаем свои страхи
Когда человек вырастает, его сознание чаще всего расставляет все на свои места, он понимает — в темноте нет ничего страшного, это просто время суток. Но так происходит далеко не всегда.
Иногда травма, нанесенная в детстве и сформировавшая фобию темноты, настолько сильна, что переживания по поводу «монстров под кроватью» и различной нечисти, живущей в темноте, прочно врезаются в подкорку, оставляя немотивированную фобию — темнота начинает пугать до дрожи в коленях и холодного пота по спине.
При никтофобии тревога отравляет жизнь
Согласно медицинскому определению страх темноты — это генерализованное (общее) переживание, постоянная, устойчивая тревога, ощущение непосредственной опасности для жизни и здоровья, возникающее при отсутствии света. Это тревожное (фобическое) состояние сопровождается различными физическими ощущениями: учащением сердцебиения, ощущением нехватки воздуха, потливостью и т. д.
Человеку, если он попадает в темное помещение, остается на неосвещенной улице, становится физически неуютно, он испытывает панический страх, тревогу, может возникать паническая атака. На фоне тяжелого стресса и эмоциональных реакций повышается давление, учащается пульс и дыхание, появляются спазмы в животе, тошнота, головокружение. Все это только усиливает страх, особенно когда человек не получает поддержки от окружающих и близких людей, так как они не воспринимают проблему серьезно.
Когда страх — это нормальная осторожность
Боязнь темноты различается по природе возникновения. У большинства обычных людей присутствует так называемый психологический страх, связанный с формированием навязчивостей. Если человек находится в ситуации стресса, такие реакции можно считать нормальными.
Проявления фобии связывают с резким торможением пассивно-оборонительного рефлекса и ранее пережитым жизненным опытом. Например, если вы пережили тяжелое потрясение, которое произошло в темноте, — вас сбила машина, напал преступник или вас сильно испугали.
В этом случае в психике закрепился навязчивый страх перед темнотой. Человек переживает и осознает свои переживания, ощущает внутри себя несвободу, но активно стремится преодолеть собственный страх. Темнота не становится для него препятствием для выхода, например, на улицу.
Если это серьезная патология
Помимо описанного выше есть и патологический страх темноты. Такая фобия может возникать при психических заболеваниях, реже — у людей без проблем с психикой. Развивается сверхценный по содержанию страх, который тесно связан с реальными пугающими объектами. Человек убежден, что его переживания обоснованны, и он не пытается преодолевать свою тревогу.
Страх прочно связан с темнотой и различными устрашающими объектами, которые она скрывает. Все это подавляет сознание, формирует тревогу, и разубедить человека невозможно. Нередко проблемы возникают у людей инфантильных, имеющих тревожно-мнительные черты личности, страдающих нейропатией. Они изначально тревожны, трусливы, нерешительны. Тревога возникает у таких людей даже через многие годы после психотравмирующей ситуации, если ее обстоятельства вновь повторяются.
Как же справляться со страхом темноты?
Часто появление страха темноты происходит на фоне возникшей эмоциональной нестабильности, в том числе вследствие переживания стрессовой ситуации.
В этом случае бывает достаточно общеукрепляющих методов и стабилизации психоэмоционального состояния — соблюдения режима дня, уменьшения психоэмоциональных нагрузок, повышения физической активности, применения дыхательных упражнений и т. д. Но в ряде случаев нужно обращаться к врачу.
Специалисты выделяют признаки, которые указывают, что помощь специалиста просто необходима:
Возникающий страх очень быстро перерастает в очень глобальный, не отражающий саму психотравмирующую ситуацию и ее суть.
Возникающая фобия не имеет под собой причины.
Страх приобретает вычурный характер, выходит за границы первоначальных переживаний и фобий.
Даже между приступами страха человек напряжен, подозрителен к окружающим и насторожен.
Если страхи имеют угрожающий характер, человек слабо реагирует эмоционально.
Он постоянно говорит о своих страхах, одновременно его отношение двойственное, противоположное.
Если обсуждается содержание страха, заметен оттенок удовольствия от смакования подробностей.
Поступки человека с фобией не мотивированы.
Он отгорожен, малоэмоционален в отношении окружающего.
Важно обратиться к специалисту, если отмечаются изменения в привычном мышлении, страдает физическое самочувствие, нарушаются аппетит и сон.