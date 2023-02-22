Почему мы боимся темноты, объяснила психотерапевт Абрамова

Это вполне нормально — чего-то бояться. Если хорошенько покопаться, практически у каждого можно обнаружить фобию — будь то страх высоты, боязнь змей или пауков. Никтофобия, или боязнь темноты, более типична для детей. В их сознании проще закрепляются выдуманные пугающие истории, которые наводят панический ужас.

Но никтофобией страдают и некоторые взрослые люди, почему так? Об этом «Доктору Питеру» рассказала психотерапевт, психиатр Юлия Абрамова, врач клиники инфекционных заболеваний «Центр+» ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.