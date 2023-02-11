Первый пациент

Своего первого пациента я лечил в петербургском Госпитале ГУВД, где проходил субординатуру по неврологии. У него была выявлена диабетическая полиневропатия (системное поражение периферических нервов на фоне диабета — Прим. ред.) — характерные для этого заболевания симптомы у этого пациента были особенно ярко выражены.

Как раз в то время в мире появился новый класс препаратов для лечения такой патологии. У специалистов и пациентов появились новые радужные перспективы эффективной и успешной терапии. Волею судеб так получилось, что я был первым доктором, кто назначил этому пациенту новые препараты, хотя он страдал своим недугом уже в течение многих лет.

После курса терапии пациент впервые почувствовал значительное облегчение состояния. Конечно, дело было не столько во мне, сколько в достижениях фармакологии, но для меня терапия пациента с помощью так своевременно появившихся препаратов стала достаточно важным, прежде всего, с психоэмоциональной точки зрения аспектом. Успешное применение этих препаратов поспособствовало еще большему пониманию большой роли врача в жизни страдающих людей и укрепило веру в свои силы, что крайне важно для начинающего специалиста.

Опухоль мозга или инсульт

Глубоко врезался мне в память пациент, представляющий интерес с разных точек зрения. Он поступил к нам в клинику неврологии ПСПбГМУ им. Павлова с верифицированной, подчеркну, при проведении компьютерной томографии опухолью головного мозга достаточно большого размера. Когда она достигла определенного размера, то вызвала у пациента острое развитие тяжелых неврологических симптомов. Также острое начало мы объяснили геморрагическим пропитыванием тканей опухоли.

С учетом большого размера опухоли кардинально помочь пациенту мы не могли. Поэтому проводили лишь симптоматическую терапию, в выборе которой также были весьма ограничены — при наличии опухоли есть противопоказания ко многим препаратам. В течение двух дней динамика в состоянии пациента не наблюдалась, затем состояние ухудшилось.

А мне почему-то тогда не давала покоя мысль, даже наперекор результатам КТ, что опухоли мозга у нашего пациента на самом деле нет, — возможно, это инсульт. Я высказал эту мысль, предложив провести повторную томографию, что было встречено без особого энтузиазма и даже несколько неодобрительно. Надо сказать, что в то время компьютерная томография была роскошью — на весь огромный медицинский университет был лишь один компьютерный томограф и тот находился в другом корпусе, на другой улице Петроградской стороны. То есть проведение КТ было связано с большим количеством сложностей, и, конечно, необоснованное назначение этого исследования совсем не приветствовалось.

Но состояние пациента ухудшалось на глазах — нельзя было терять ни минуты. Не было времени даже ждать машину для транспортировки, поэтому мы с другим ординатором повезли пациента на каталке через улицы и скверы, светофоры и машины. По дороге еще сломалось колесико видавшей виды каталки, и нам пришлось остаток пути бежать с пациентом на руках. А у него еще случилась остановка сердца — пришлось проводить непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Но все-таки удалось благополучно провести исследование и вернуть пациента на место.

И что же мы увидели по результатам повторной томографии? Нет опухоли! Есть очаг ишемического инсульта с его геморрагическим пропитыванием . Этот диагноз, безусловно, более оптимистичен по сравнению с опухолью головного мозга. Мы начали активное лечение, и наш пациент не только остался в живых, но и покидал отделение на своих ногах.

Кстати, еще будучи в палате на отделении, прикованным к кровати, он успел жениться. Молодожены попросили провести свадьбу прямо в больнице — очень уж они торопились. А я был свидетелем на этой свадьбе.