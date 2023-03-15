То ли плачет, то ли смеется: названы 8 причин, почему люди панически боятся клоунов

Коулрофобия, или боязнь клоунов — довольно известное явление, от него страдают как взрослые, так и дети. Безусловно, нас может пугать темнота, высота, маньяки из фильмов ужасов, вампиры и прочая нечисть. Но при чем тут клоуны? Почему панический страх появляется по отношению к объекту, который должен веселить и дарить радость?
Этим вопросом озадачилась команда ученых из Университета Южного Уэльса. Эксперты провели
Оказалось, что больше половины респондентов (53,5 %) боятся клоунов, по крайней мере, в некоторой степени, а еще 5 % заявили, что «очень боятся» их. Любопытно, что страх перед клоунами чаще всего испытывают женщины. Ученым также удалось установить, что с возрастом боязнь клоунов может пропасть или же стать не такой сильной.
Исследователи также решили установить, почему люди вдруг стали бояться клоунов. Они провели тщательный анализ опросников, систематизировали все данные и сформулировали целых 8 причин этой фобии:
у человека появляется жуткое или тревожное чувство из-за грима клоунов, из-за которого они выглядят не совсем людьми. Подобная реакция иногда наблюдается с куклами или манекенами;
гиперболизированные черты лица клоунов (огромный рот, большой нос) создают ощущение угрозы;
клоунский макияж скрывает истинные эмоциональные сигналы и создает неуверенность в том, кого человек видит перед собой;
цвет клоунского грима напоминает нам о смерти, инфекции или кровавой травме и вызывает отвращение или избегание;
непредсказуемое поведение клоунов вызывает у нас дискомфорт: вот он звонко хохочет, а через пару секунд плачет. Проходит минута, клоун уже несет тебе букет цветов;
кто-то из членов семьи боялся клоунов, это может передаваться и детям;
негативный образ клоуна в поп-культуре (стоит вспомнить хотя бы главного героя Пеннивайза из романа «Оно» Стивена Кинга);
травмирующий опыт с клоунами в детстве (напугал своим чересчур гиперболизированным видом или шквалом эмоций).
— Негативное изображение клоунов в популярной культуре было гораздо более сильным фактором, способствующим коулрофобии. Также чаще всего страх развивался из-за того, что человеку непонятны истинные эмоции клоуна: нашей психике не нравится, когда мы не можем разглядеть истинное выражение лица, — заключили ученые.
Страхом можно заразиться
психолог, нейро-психолог
— Фобии, как правило, возникают в результате совокупности нескольких факторов: психологических, генетических, биологических и социальных, — говорит психолог Наталья Лапшичева.
Например, травмирующая ситуация может послужить спусковым механизмом для развития фобии. Это может быть как реальный случай из жизни, когда ребенок потерялся в толпе, его укусило животное или родители в виде наказания заперли в темной комнате, так и страшная сказка или слишком эмоциональный фильм ужасов.
Эксперты также отмечают, что если человек долго наблюдает за человеком с фобией, то она у него тоже появляется. Выходит, страхом можно «заразиться». У тревожных, нервных родителей вырастают тревожные и нервные дети.
И еще: мозг верит всему, что мы ему говорим. В подтверждение этому вспомните эксперимент с лимоном — только лишь воспоминания о нем вызывают слюноотделение. Каждая мысль влечет за собой определенную физическую реакцию. Если постоянно накручивать себя, рисуя страшные образы и повторять «это сводит меня с ума, я этого не вынесу, это убивает меня», то можно буквально создать себе фобию.
Для лечения фобий специалисты используют следующие методы:
когнитивно-поведенческую терапию;
медикаментозные препараты;
терапию физическими методами лечения.
Чаще всего, чтобы избавиться от фобии, требуется несколько консультаций со специалистом. В запущенных случаях терапия может затянуться надолго.