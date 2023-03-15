То ли плачет, то ли смеется: названы 8 причин, почему люди панически боятся клоунов

Этим вопросом озадачилась команда ученых из Университета Южного Уэльса. Эксперты провели исследование , в котором приняли участие 987 человек в возрасте от 18 до 77 лет. Все испытуемые заполняли специальный психометрический опросник для оценки распространенности и тяжести коулрофобии.

Оказалось, что больше половины респондентов (53,5 %) боятся клоунов, по крайней мере, в некоторой степени, а еще 5 % заявили, что «очень боятся» их. Любопытно, что страх перед клоунами чаще всего испытывают женщины. Ученым также удалось установить, что с возрастом боязнь клоунов может пропасть или же стать не такой сильной.

Исследователи также решили установить, почему люди вдруг стали бояться клоунов. Они провели тщательный анализ опросников, систематизировали все данные и сформулировали целых 8 причин этой фобии: