Ученые из Университета Пенсильвании составили портрет женщины, одержимой жаждой убийств

Если включить любой детектив или же сериал про убийц, то в 99% случаев главный психопат в нем — мужчина. Именно мужчины чаще несут наказание за особо тяжкие преступления, получают пожизненные сроки, совершают такие зверства, от которых становится жутко даже человеку с очень крепкими нервами.
Что касается женщин, то большинство преступлений, в которых их обвиняют, — бытовые. Они защищаются от хулиганов, насильников, агрессивных мужей, спасают свою жизнь или жизнь ребенка. На втором месте — месть, ревность, личный мотив. Но, как показывает история мировой криминалистики, серийные убийцы-женщины тоже бывают. И поймать их очень сложно.
По словам Мариссы Харрисон, адъюнкт-профессора психологии Университета штата Пенсильвания в Гаррисберге, женщины тоже могут совершать поистине жуткие преступления. Эксперт считает, что женщина, скорее всего, убьет из-за финансовой выгоды. У мужчины же в большинстве случаев будет сексуальный мотив.
- Что касается способа убийства. Женщины почему-то любят применять яд, мужчины — душат. Жертва тоже выбирается по-разному. Мужчины гораздо чаще нацеливаются на незнакомца и преследуют его или ее. Женщины в основном нападают на знакомых им людей и в два раза чаще убивают супруга или партнера. Они, как правило, нацелены на уязвимых — пожилых людей, больных или детей, — рассказывает психолог. Работа Харрисон
Как выглядит женщина-убийца
Исследователи проанализировали мировую статистику. Вот какой портрет убийцы у них получился:
европеоидной расы;
была замужем хотя бы один раз, может быть, даже больше;
ей от 20 до 30 лет;
официально трудоустроена;
христианка;
представительница среднего класса;
закончила колледж или университет;
сообразительна, отличается цепким умом;
пережила насилие в детстве или страдает от него сейчас;
она привлекательна или даже красива.
- Фактически мы обнаружили, что 39% женщин — серийных убийц были медсестрами или медицинскими работниками. С ними, как правило, жестоко обращались — мужья или члены семьи. Или же эта женщина недавно пережила серьезный кризис или утрату. И как минимум одно убийство в ее кровавой истории произойдет в пригородном районе — женщины аккуратнее мужчин, — говорит психолог.
Если с психическим здоровьем женщины случится страшное, то в опасности ее слабое окружение: дети, больные родственники и друзья, пожилые. Она, в отличие от мужчины, не пойдет искать случайную жертву. Действовать будет тихо, а убивать — в укромном уголке.