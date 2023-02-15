Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

Ученые из Университета Пенсильвании составили портрет женщины, одержимой жаждой убийств

В истории мировой криминалистики женщины-серийники — явление редкое. Ученые рассказали, почему представительницы прекрасного пола могут быть одержимы убийствами и кто может стать потенциальной маньячкой.

15 февраля 20234
Ученые из Университета Пенсильвании составили портрет женщины, одержимой жаждой убийств
Источник:
iStockphoto

Если включить любой детектив или же сериал про убийц, то в 99% случаев главный психопат в нем — мужчина. Именно мужчины чаще несут наказание за особо тяжкие преступления, получают пожизненные сроки, совершают такие зверства, от которых становится жутко даже человеку с очень крепкими нервами.

Что касается женщин, то большинство преступлений, в которых их обвиняют, — бытовые. Они защищаются от хулиганов, насильников, агрессивных мужей, спасают свою жизнь или жизнь ребенка. На втором месте — месть, ревность, личный мотив. Но, как показывает история мировой криминалистики, серийные убийцы-женщины тоже бывают. И поймать их очень сложно.

Читайте также

По словам Мариссы Харрисон, адъюнкт-профессора психологии Университета штата Пенсильвания в Гаррисберге, женщины тоже могут совершать поистине жуткие преступления. Эксперт считает, что женщина, скорее всего, убьет из-за финансовой выгоды. У мужчины же в большинстве случаев будет сексуальный мотив.

- Что касается способа убийства. Женщины почему-то любят применять яд, мужчины — душат. Жертва тоже выбирается по-разному. Мужчины гораздо чаще нацеливаются на незнакомца и преследуют его или ее. Женщины в основном нападают на знакомых им людей и в два раза чаще убивают супруга или партнера. Они, как правило, нацелены на уязвимых — пожилых людей, больных или детей, — рассказывает психолог. Работа Харрисон опубликована на Cambridge.org.

Как выглядит женщина-убийца

Исследователи проанализировали мировую статистику. Вот какой портрет убийцы у них получился:

  • европеоидной расы;

  • была замужем хотя бы один раз, может быть, даже больше;

  • ей от 20 до 30 лет;

  • официально трудоустроена;

  • христианка;

  • представительница среднего класса;

  • закончила колледж или университет;

  • сообразительна, отличается цепким умом;

  • пережила насилие в детстве или страдает от него сейчас;

  • она привлекательна или даже красива.

Читайте также

- Фактически мы обнаружили, что 39% женщин серийных убийц были медсестрами или медицинскими работниками. С ними, как правило, жестоко обращались — мужья или члены семьи. Или же эта женщина недавно пережила серьезный кризис или утрату. И как минимум одно убийство в ее кровавой истории произойдет в пригородном районе — женщины аккуратнее мужчин, — говорит психолог.

Если с психическим здоровьем женщины случится страшное, то в опасности ее слабое окружение: дети, больные родственники и друзья, пожилые. Она, в отличие от мужчины, не пойдет искать случайную жертву. Действовать будет тихо, а убивать — в укромном уголке.

Автор текста:Софья Хромова
Материалы по теме
Психология