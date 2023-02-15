Ученые из Университета Пенсильвании составили портрет женщины, одержимой жаждой убийств

Если включить любой детектив или же сериал про убийц, то в 99% случаев главный психопат в нем — мужчина. Именно мужчины чаще несут наказание за особо тяжкие преступления, получают пожизненные сроки, совершают такие зверства, от которых становится жутко даже человеку с очень крепкими нервами.

Что касается женщин, то большинство преступлений, в которых их обвиняют, — бытовые. Они защищаются от хулиганов, насильников, агрессивных мужей, спасают свою жизнь или жизнь ребенка. На втором месте — месть, ревность, личный мотив. Но, как показывает история мировой криминалистики, серийные убийцы-женщины тоже бывают. И поймать их очень сложно.