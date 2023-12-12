Очень похоже на микоплазму: ученые выяснили, что за болезнь убивает собак в США и Канаде

«Метагеномное секвенирование показало, что в большинстве образцов у собак с Восточного побережья имеется какая-то новая бактерия, похожая на микоплазму, — Ученые ждут образцы из Орегона, где тоже похожая странная собачья пневмония. Тогда можно будет сделать выводы, — говорит доктор биологических наук Анча Баранова. — Вид бактерий не называют, потому что он „новый“. Она некультивируемая, внутриклеточная. К слову, этих самых микоплазм наоткрывали уже сто пятьсот видов, и нет ничего странного, что нашелся еще один. В классификации микоплазм еще множество „невнятных“ видов, с которыми ученые не разобрались ».