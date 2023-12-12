Очень похоже на микоплазму: ученые выяснили, что за болезнь убивает собак в США и Канаде

Неизвестная болезнь собак, о которой писали американские СМИ в конце ноября, добралась и до Канады. Вначале питомца мучает кашель, а потом внезапно поднимается температура и развивается пневмония, которая всего за одни-двое суток переходит в тяжелую форму.
«Собака становится вялой, ей все время хочется лежать. Мучит влажный надрывистый кашель, частое чихание, выделения из глаз и носа. Дыхание затруднено. Из-за недостатка кислорода десны приобретают синий или фиолетовый оттенок», — описывают симптомы местные ветеринары.
При этом антибиотики и противовоспалительные средства не помогают. Уже зафиксированы случаи летального исхода.
Собаководам настоятельно рекомендуют ограничить контакты питомцев с другими животными, не посещать собачьи выставки, площадки для выгула собак и собачьи парикмахерские. Не стоит брать животное в самолет: питомец может подхватить инфекцию в грузовом отсеке. При этом в особой группе риска непривитые животные, а также щенки, пожилые собаки и питомцы с хроническими заболеваниями, такими как болезни сердца.
Между тем американским ученым удалось найти источник загадочной болезни. Для этого лаборатория ветеринарной диагностики в штате Нью-Гэмпшир изучила мазки из дыхательных путей инфицированных собак.
«Мы не обнаружили известных РНК- или ДНК-вирусов. Никаких грибков и бактерий, — говорит
Ученые пришли к выводу, что вспышку пневмонии среди собак, скорее всего, вызвало нечто новое. Доктор Нидл рассказал, что в 21 из 30 образцов выявили ДНК ранее неописанной бактерии.
«Это очень маленькая бактерия с маленьким и странным геномом. Настолько маленькая, что ее было очень трудно найти», — говорит доктор Нидл.
По данным ученых, новый бактериоподобный организм похож на микоплазму — тип бактерий, у которых отсутствует клеточная стенка, что делает их устойчивыми к лечению антибиотиками.
Теперь ученым предстоит разгадать странную генетическую структуру новой бактерии. Доктор Нидл говорит, что на это уйдет от 3 до 6 недель, а уже после можно будет приступить к работе над лекарством от загадочной болезни.
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США)
«Метагеномное секвенирование показало, что в большинстве образцов у собак с Восточного побережья имеется какая-то новая бактерия, похожая на микоплазму, — Ученые ждут образцы из Орегона, где тоже похожая странная собачья пневмония. Тогда можно будет сделать выводы, — говорит доктор биологических наук Анча Баранова. — Вид бактерий не называют, потому что он „новый“. Она некультивируемая, внутриклеточная. К слову, этих самых микоплазм наоткрывали уже сто пятьсот видов, и нет ничего странного, что нашелся еще один. В классификации микоплазм еще множество „невнятных“ видов, с которыми ученые не разобрались».
Напомним, в Китае резко возросла заболеваемость среди детей атипичной микоплазменной пневмонией. Отмечают рост инфекции и в России.
«У каждого второго-третьего пациента с ОРВИ в стационаре пневмония, причем в 50-80 процентах случаев — микоплазменная. Это действительно много, раньше такого не было», — говорит главный внештатный детский инфекционист Петербурга Елена Дондурей. О симптомах болезни читайте здесь.