Все начинается с кашля: загадочная болезнь, которая уносит жизнь питомца всего за сутки

Все начинается с кашля, который никак не проходит и не поддается лечению. Кашель может длиться 6-8 недель и более. А затем внезапно развивается пневмония, которая моментально переходит в тяжелую форму и убивает животное за 24-36 часов. При этом никакие антибиотики, как правило, не помогают.