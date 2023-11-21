Все начинается с кашля: загадочная болезнь, которая уносит жизнь питомца всего за сутки

Сегодня от большинства известных вирусных заболеваний питомцев спасает вакцинация. Вирус бешенства, парвовирусный энтерит (поражение органов пищеварения и сердечной мышцы), чума, аденовирусный гепатит — все эти страшные болезни можно предотвратить, если вовремя сделать прививки.
Однако вирусы мутируют, и сейчас стало известно о новом заболевании среди домашних животных, от которого пока нет ни лекарства, ни вакцины.
Загадочная болезнь распространяется среди собак в США. В штате Орегон известно уже более чем о ста случаях заболевания. Регистрируют вспышки в Индиане, Иллинойсе, Вашингтоне, Айдахо, Калифорнии, Неваде и по всему северо-востоку страны.
Все начинается с кашля, который никак не проходит и не поддается лечению. Кашель может длиться 6-8 недель и более. А затем внезапно развивается пневмония, которая моментально переходит в тяжелую форму и убивает животное за 24-36 часов. При этом никакие антибиотики, как правило, не помогают.
«У собаки поднимается температура. Она становится вялой, ей все время хочется лежать, вместо того чтобы играть на улице, как обычно. Животное мучит влажный надрывистый кашель», — описывает симптомы исполнительный директор Вашингтонской лаборатории диагностики болезней животных
Среди других симптомов эксперты называют частое чихание, выделения из глаз и носа, затрудненное дыхание, синие или фиолетовые десны из-за недостатка кислорода.
В Ассоциации ветеринаров штата Орегон считают, что вирус передается воздушно-капельным путем.
«Случаи заболевания чаще встречаются у животных из приютов, а также у собак, которые посещают тренировочные центры», — комментируют ветеринары.
Кроме того, подхватить вирус питомец может в собачьей парикмахерской или в питомнике. При этом, как заметили ветеринары, вакцинированные против респираторных заболеваний питомцы заболевают в легкой форме. Поэтому владельцев собак в США призывают привить своих домашних животных от собачьего гриппа, коклюша и парагриппа. Кстати, в России питомцев прививают и от коронавируса.
«Посоветуйтесь с ветеринаром, какие прививки стоит сделать вашему домашнему животному, — говорят эксперты. — Кроме того, сейчас лучше не посещать массовые мероприятия для собак и ограничить контакты питомца с другими животными. Старайтесь избегать парков и других площадок для выгула собак, не давайте питомцу пить из общих мисок».
А если все-таки появился кашель, не думайте, что он пройдет сам по себе.
«Изолируйте собаку и срочно обращайтесь к ветеринару, — советует эксперты. — Стоит сделать ПЦР-тест, чтобы определить возбудителя, если это возможно. А также можно обследовать легкие с помощью УЗИ, чтобы не упустить развитие пневмонии».