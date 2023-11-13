Диагност Малиновская рассказала, почему антибиотики могут не работать

Многие до сих пор считают, что антибиотик — это волшебная таблетка, которая мигом спасет от гриппа или отравления. На самом деле с ними все не так просто: опасно как выпить слишком много, так и бросить назначенный курс, говорит эксперт.