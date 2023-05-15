«В норме вегетативная нервная система функционирует четко по назначению и адекватно потребностям организма. Это можно почувствовать, если из теплого помещения выйти на улицу в промозглую или ветреную погоду. Сосуды сжимаются, появляется озноб и даже дрожь, становится холодно, даже если человек одет по погоде. Но организм корректирует „настройки“ и привыкает к температуре — расслабляется и согревается», — поясняет доктор.