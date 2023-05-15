Подробные научные исследования вегетативной нервной системы человека появились только в XX веке, но до сих пор многие ее функции еще остаются неизученными. Врачи при этом направо и налево ставили диагноз «вегетососудистая дистония», списывая на него многие проблемы со здоровьем (особенно у молодых людей), которые не получалось объяснить другими патологиями.
Кандидат медицинских наук, врач-невролог рассказала, что вегетососудистая дистония — это ошибочный диагноз, под его маской на самом деле могут скрываться другие болезни.
Такого диагноза нет
«Официального диагноза „вегетососудистая дистония (ВСД)“ сегодня нет, — объясняет врач-невролог Екатерина Демьяновская. — Раньше его ставили, если пациент жаловался на тошноту, головокружение, одышку и учащенное сердцебиение, но эти симптомы не удавалось объяснить никакими другими болезнями. Теперь в подобной ситуации говорят о соматоформной дисфункции вегетативной нервной системы».
Откуда берутся проблемы
«Предполагалось, что симптомы возникают из-за неправильной работы вегетативной нервной системы, которая регулирует тонус сосудов, отвечает за работу сердечной мышцы, внутренних органов, обмен веществ, обеспечивает адаптацию к меняющимся внешним условиям: холодает — человек мерзнет, жарко — потеет. По-своему нервная система реагирует на любые события жизни, включая стресс, недосып и переутомление», — говорит невролог.
Ошибки системы
«В норме вегетативная нервная система функционирует четко по назначению и адекватно потребностям организма. Это можно почувствовать, если из теплого помещения выйти на улицу в промозглую или ветреную погоду. Сосуды сжимаются, появляется озноб и даже дрожь, становится холодно, даже если человек одет по погоде. Но организм корректирует „настройки“ и привыкает к температуре — расслабляется и согревается», — поясняет доктор.
Но у некоторых людей вегетативная нервная система теряет способность быстро адаптироваться или реагирует на внешние раздражители неправильно.
«Такие ошибки могут возникать самостоятельно, а могут быть следствием различных патологических процессов в организме. Они могут быть естественными, например во время переходного возраста или беременности, или патологическими», — объясняет невролог.
Какие болезни нужно исключить, если у вас…
…сильно бьется сердце
«Если у вегетативных симптомов есть физиологическое объяснение, то это уже не соматоформная дисфункция, а одно из проявлений какой-либо патологии, — добавляет Екатерина Демьяновская. — Например, у некоторых пациентов с сахарным диабетом беспричинно учащается сердцебиение, появляется тошнота и боль в животе, то есть симптомы, которые часто принимают за ВСД».
На самом деле такие признаки нездоровья могут быть проявлением автономной диабетической нейропатии — состояния, при котором вегетативные волокна, снабжающие сердце и внутренние органы, страдают из-за повышения уровня глюкозы в крови.
…головная боль
«За маской вегетососудистой дистонии могут скрываться тревожно-депрессивное расстройство, цереброваскулярные заболевания, — продолжает невролог. — Все эти состояния могут провоцировать психосоматические симптомы, похожие на те, которые появляются, если на самом деле физическое здоровье не в порядке. Только внимательная диагностика поможет понять, связан дискомфорт с телесной болезнью или это соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы».
Например, головная боль может появиться из-за сильных переживаний, а может указывать на гипертоническую болезнь, инфекции или заболевания позвоночника.
Сердце бьется чаще и даже болит, если человек встревожен, а еще это первый симптом сердечных патологий и болезней органов дыхания — бронхитов, плевритов и пневмонии.
…головокружение, потливость, приступ дурноты
«Пожалуй, чаще всего с соматоформной дисфункцией связано головокружение, похолодание конечностей, потливость кистей и стоп, — рассказывает Екатерина Демьяновская. — Пациент может пожаловаться, что голова кружится, если резко встать с дивана или кровати. В душном помещении могут развиваться приступы дурноты, вплоть до обмороков».
Однако головокружение также может быть признаком серьезных лор-заболеваний, нестабильности артериального давления или уровня сахара в крови, анемии, аритмии, нарушений мозгового кровотока, снижения функции почек, печени и целого ряда других патологий.
Любые вегетативные симптомы не стоит игнорировать, списывая их на вегетососудистую дистонию, предупреждает доктор. Важно обратиться к врачу, чтобы понять, не является ли вегетативная симптоматика верхушкой айсберга при соматической патологии.