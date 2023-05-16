Невролог Демьяновская объяснила, как чувство страха нас раньше защищало, а теперь разрушает

«Современные люди боятся потерять работу или партнера, оказаться не в состоянии заплатить ипотеку . Все это тоже страхи, но на них нельзя ответить атакой или побегом. Получается, что мобилизация ресурсов организма происходит, а разрядка — нет. Адаптивная энергия искусственно подавляется и перераспределяется в организме. Но такое состояние нельзя назвать здоровым равновесием — это прогрессирующая патология, хронический стресс», — объясняет Екатерина Демьяновская.