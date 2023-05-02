Врач Жито рассказал, может ли сильный испуг спровоцировать инфаркт

На спасение человека с инфарктом есть не так много времени. Несмотря на все достижения современной медицины, многие пациенты с инфарктом умирают в первые 7 дней заболевания. Дело в том, что люди часто игнорируют тревожные звоночки, которые появляются до развития острого состояния. Кому-то просто не хочется лишний раз беспокоить врачей «по пустякам», кто-то уверен, что с ним все в порядке, а есть и такие, кому просто страшно.
Бывает так, что мы думаем, будто причина слишком уж малозначащая: неужели из-за такой ерунды меня могут положить в больницу? Оказывается, могут, говорит Алексей Жито.
Терапевт, эндокринолог, кардиолог
«"Ты меня так напугал, что у меня чуть инфаркт не случился!» Мы так часто используем подобные выражения, иногда даже не подозревая, насколько они серьезны. Мне, как кардиологу, конечно, режут слух такие высказывания, но это уже мои профессиональные триггеры», — говорит Алексей Жито.
Наверняка многие не знали, но инфаркт действительно может случиться, если человек сильно испугается! К счастью, такие случаи довольно редки, потому что каждый человек хоть раз в жизни чего-то сильно испугается. Но все обычно обходится учащенным сердцебиением.
«В зоне риска находятся в первую очередь те пациенты, у которых имеются различные патологии сердца или другие сопутствующие заболевания. При сильном испуге повышается частота сердечных сокращений, увеличивается пульс, а сердцу требуется больше кислорода. Если в этот момент сосуды забиты или у напугавшегося человека имеется другое состояние, например анемия, то вполне возможен инфаркт миокарда», — предостерегает Алексей Жито.
Факторы, которые усиливают риски возникновения инфаркта миокарда
Гормональные нарушения и сбои: климакс, сахарный диабет.
Неправильный прием некоторых медицинских препаратов.
Вредные привычки. Например, курение: оно вызывает сужение сосудов и кислородное голодание тканей. А злоупотребление алкоголем провоцирует ослабление сердечной мышцы.
Ожирение и нарушение липидного обмена.
Малоподвижный образ жизни.
Частые стрессы и другие психологическое расстройства.
«Учитывая тяжесть последствий инфаркта миокарда, лучше всего сделать все возможное, чтобы его предотвратить. Для этого я рекомендую хотя бы раз в год посещать кардиолога и делать ЭКГ (если нет иных показаний), правильно питаться, вести активный образ жизни, избегать психологических перегрузок и отказаться от вредных привычек», — заключил врач.
Признаки инфаркта, которые надо знать всем
Если вы видите, что человеку плохо, не проходите мимо — вероятно, ваш звонок в скорую помощь может спасти ему жизнь. На инфаркт укажут следующие симптомы:
одышка;
затрудненное дыхание;
внезапная болезненность в животе;
сильные головные боли;
дискомфорт в области груди — чувство сжатия, давления;
повышенная тревожность;
бессонница (наряду с другими вышеперечисленными симптомами).