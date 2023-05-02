Врач Жито рассказал, может ли сильный испуг спровоцировать инфаркт

На спасение человека с инфарктом есть не так много времени. Несмотря на все достижения современной медицины, многие пациенты с инфарктом умирают в первые 7 дней заболевания. Дело в том, что люди часто игнорируют тревожные звоночки, которые появляются до развития острого состояния. Кому-то просто не хочется лишний раз беспокоить врачей «по пустякам», кто-то уверен, что с ним все в порядке, а есть и такие, кому просто страшно.