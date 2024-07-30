Немеют ноги: при каких 6 грозных заболеваниях может появиться этот симптом

Болезнь Рейно — серьезное хроническое заболевание, для которого характерны эпизодические спазмы периферических кровеносных сосудов и резкое снижение кровообращения в ногах и руках. Заболеванию особенно подвержены женщины, причем в 80% случаев оно возникает у совершенно здоровых людей . Спазм сосудов может развиваться из-за воздействия холода, стресса или без каких-либо объективных факторов. Главный симптом патологии — онемение пальцев рук и ног, которое сопровождается побелением или посинением кожи.