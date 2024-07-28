Кардио дома без тренажеров и прыжков: упражнения для сжигания жира от мастера спорта

Лучшее кардио — прогулка

На мой взгляд, пешие прогулки в умеренном темпе или чуть быстром, желательно по пересеченной местности, — лучший вариант физической активности для всех людей на Земле. Даже бег считается не самым полезным занятием для человека, в отличие от ходьбы.