6 упражнений с фитнес-резинкой, которые сделают ваши руки и ноги стройными

Соединив руки в замок на затылке, за счет сокращения мышц пресса приподнимите корпус, скручиваясь; одновременно с этим подтяните одну из ног к себе и повернитесь корпусом в ее сторону. Следите за тем, чтобы руки не давили на затылок, а спина не прогибалась.