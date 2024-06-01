Избавляемся от второго подбородка навсегда: львиный зевок, захват мяча и еще 4 рабочих упражнения

Когда под кожей на лице образуется дополнительный слой жира, то у человека появляется второй подбородок. Многие женщины, да и мужчины тоже, стесняются этого «дополнения», начинают худеть, чтобы уменьшилось лицо.
По словам остеопата и эксперта по здоровью Нади Алибхай, чаще всего второй подбородок появляется с возрастом. И причина здесь далеко не в лишнем весе.
«Плохая осанка может ослабить мышцы шеи и лица, что со временем может способствовать появлению второго подбородка, поскольку кожа теряет эластичность из-за того, что мышцы не статичны», —
Также стоит учитывать генетику и наши ежедневные привычки. Подумайте: сколько часов в день вы проводите за телефоном? Ведь в этом положении у человека голова наклонена вниз, что тоже негативно сказывается на красоте и здоровье.
Но есть и хорошая новость: с помощью правильной гимнастики вы можете не только предотвратить, но и исправить проявления второго подбородка.
Вот простые, но эффективные упражнения.
Выдвижение челюсти. Вам надо слегка наклонить голову назад и посмотреть в потолок. В таком положении необходимо максимально выдвинуть нижнюю челюсть вперед. Задержитесь на 10 секунд и верните голову в привычное положение. Можно начать с 5-7 подходов.
Львиный зевок. Суть этого упражнения в том, чтобы широко открыть рот и высунуть язык как можно дальше, подобно зевающему льву. «Вы можете чувствовать себя глупо, но это отличное упражнение для укрепления многих мышц подбородка, шеи и лица», — заверяет эксперт. Интервал аналогичный — всего лишь 10 секунд.
Достать языком до носа. Здесь все совсем просто: вам нужно высунуть язык и стараться кончиком достать до носа.
Растяжка шеи. В этом случае необходимо аккуратно закинуть голову назад, а язык прижать к нёбу. Через 10 секунд верните голову в привычное положение.
Захват мяча. Вам потребуется небольшой мячик, например тот, которым обычно играют в настольный теннис. Сядьте на стул, выпрямитесь и зажмите мяч подбородком. Потом чуть-чуть ослабьте «захват», но не роняйте мяч! Повторите 10-30 раз, в зависимости от ощущений.
Воздушный поцелуй. Упражнение отлично подходит для укрепления мышц спины и шеи после длительного сидения за столом. Сядьте с прямой спиной и расслабьте плечи. Затем наклоните голову назад, чтобы посмотреть на потолок. В этом положении вытяните губы, словно вам хочется поцеловать потолок. Если все делаете правильно, то с обеих сторон шеи будете чувствовать напряжение.
Что еще может помочь
Пластический хирург
Чтобы избавиться от второго подбородка, безусловно, нужно начинать с пересмотра своего питания и диеты, рекомендует пластический хирург Лия Гавашели.
Это отличная идея, которая позволит вернуться в форму и подтянуть фигуру. Старайтесь не переедать, следить за калорийностью пищи, сократить животные жиры (в частности, красное мясо) и быстрые углеводы, больше употреблять растительной пищи и полностью отказаться от фастфуда.
Лучше всего сочетать диету с занятиями спортом. Это помогает ускорить метаболизм и тратить больше калорий, чем вы тратите обычно, советует доктор.
«Проведенные исследования показывают, что жировая клетчатка из таких мест, как жировые ловушки, уходит с большой неохотой, — поясняет Лия Гавашели. — В то же время похудеть в каком-то одном месте, например в талии, бедрах или в области подбородка, при помощи диет и спорта невозможно. Дело в том, что жировая клетчатка уходит постепенно и сначала из тех мест, где ее и так было немного».
Но это не значит, что все ваши усилия будут напрасны, — наоборот, вы даете своему организму возможность избавиться от лишнего. Просто нужно понимать, что для достижения совершенства придется приложить максимум усилий.