Избавляемся от второго подбородка навсегда: львиный зевок, захват мяча и еще 4 рабочих упражнения

Выдвижение челюсти. Вам надо слегка наклонить голову назад и посмотреть в потолок. В таком положении необходимо максимально выдвинуть нижнюю челюсть вперед. Задержитесь на 10 секунд и верните голову в привычное положение. Можно начать с 5-7 подходов.

Львиный зевок. Суть этого упражнения в том, чтобы широко открыть рот и высунуть язык как можно дальше, подобно зевающему льву. «Вы можете чувствовать себя глупо, но это отличное упражнение для укрепления многих мышц подбородка, шеи и лица», — заверяет эксперт. Интервал аналогичный — всего лишь 10 секунд.

Достать языком до носа. Здесь все совсем просто: вам нужно высунуть язык и стараться кончиком достать до носа.

Растяжка шеи. В этом случае необходимо аккуратно закинуть голову назад, а язык прижать к нёбу. Через 10 секунд верните голову в привычное положение.

Захват мяча. Вам потребуется небольшой мячик, например тот, которым обычно играют в настольный теннис. Сядьте на стул, выпрямитесь и зажмите мяч подбородком. Потом чуть-чуть ослабьте «захват», но не роняйте мяч! Повторите 10-30 раз, в зависимости от ощущений.