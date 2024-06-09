Как снять усталость с ног после долгих прогулок: 3 простых упражнения

Ощущение усталости после долгих прогулок копится не только в стопах, но и в области голени. Этой зоне важно уделить отдельное внимание. Вытягиваем ногу вперед и тянем носок стопы на себя. Сила натяжения должна быть небольшой, чтобы почувствовать лишь мягкое растяжение тканей в икроножной области. Такая растяжка занимает от 30 секунд до одной минуты. Выполнять упражнение можно как поочередно, так и одновременно на двух ногах — сидя.