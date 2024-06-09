Как снять усталость с ног после долгих прогулок: 3 простых упражнения

С приходом тепла хочется чаще бывать на свежем воздухе — отправиться в парк, поехать в лес или просто больше ходить пешком. Это не только приятно, но и полезно для здоровья: любая физическая активность помогает предупреждать различные патологии.
Даже неспешные, размеренные прогулки повышают жизненный тонус, укрепляют иммунитет и положительно сказываются на состоянии всего организма. Однако радость от активности могут испортить чувство тяжести и усталости в ногах. Как помочь мышцам и суставам побыстрее прийти в норму после длительной ходьбы? Об этом «Доктору Питеру» рассказал эксперт Дмитрий Симкин — остеопат, руководитель клиники остеопатии.
Какую обувь лучше не носить летом
Проблемы со здоровьем проще предупредить, чем лечить. В случае с усталостью в ногах лучшее средство профилактики — выбор обуви. Это могут быть кроссовки, ботинки или сандалии, главное, чтобы они не натирали, не передавливали пальцы и стопу, были удобными.
Обувь должна быть дышащей, хорошо поддерживать свод стопы, иметь гибкую подошву и не слишком жесткий задник. Модели с узким носом для долгой прогулки не подойдут. Пальцы ног в такой обуви сдавливаются внутри, что мешает нормальному распределению нагрузки на стопу.
Не стоит выбирать и обувь на плоской подошве, например кеды или балетки. Стопа в них лишается поддержки естественного изгиба и перестает выполнять амортизационную функцию. Это усиливает нагрузку на суставы, а в перспективе может привести к развитию плоскостопия.
Снимаем усталость с ног: три простых упражнения
После длительной прогулки ноги могут устать даже в самой удобной обуви. Восстановиться и устранить чувство усталости в мышечно-суставном аппарате могут три простых упражнения. Они не занимают много времени и не требуют специальных приспособлений, а выполнять их можно где угодно.
Вращаем
Это упражнение хорошо знакомо многим по школьным урокам физкультуры. В положении стоя необходимо вытянуть одну ногу вперед и просто вращать стопой. Сначала — 10 раз наружу, затем — 10 раз внутрь. Такие движения помогут освободить голеностопный сустав и снять с него напряжение.
Тянем носок на себя…
Ощущение усталости после долгих прогулок копится не только в стопах, но и в области голени. Этой зоне важно уделить отдельное внимание. Вытягиваем ногу вперед и тянем носок стопы на себя. Сила натяжения должна быть небольшой, чтобы почувствовать лишь мягкое растяжение тканей в икроножной области. Такая растяжка занимает от 30 секунд до одной минуты. Выполнять упражнение можно как поочередно, так и одновременно на двух ногах — сидя.
…и от себя
Помимо икроножных мышц необходимо растянуть переднюю поверхность голени. Для этого все из того же положения мы опять тянем носок, но уже от себя. Медленно, но уверенно, чтобы ткань растягивалась как жевательная резинка — до тех пор, пока не почувствуем приятное освобождение. По времени это еще 30 секунд.
Почему ноги болят от ходьбы
Усталость в ногах зачастую бывает вызвана нарушением баланса тела вследствие натяжения фасциальных тканей в сторону зоны полученных когда-то травм. Нагрузку на ноги, в том числе при ходьбе, также могут увеличивать перенесенные воспаления в области живота или грудной клетки.
Еще одна возможная причина — нарушение траектории биомеханики движения суставов ног после перенесенных когда-то травм. Даже просто подвернутая нога может нарушить взаимоотношение костей в суставах стопы, голеностопного или коленного сустава. В результате возникает перегрузка как травмированной зоны, так и соседних суставов в ноге. Так что проблема может крыться в совершенно разных частях тела, поэтому частая усталость и отсутствие легкости в ногах могут требовать отдельной диагностики и лечения, в том числе при помощи квалифицированного остеопата.