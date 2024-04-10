Инструктор ЛФК показал легкую разминку для ног при сидячей работе (видео)

Встаньте, ноги вместе, держите руки по швам или на поясе. Правую ногу выведите вперед и вверх на 45 градусов, носок вытяните на себя и рисуйте пяткой круги по часовой стрелке, а затем против часовой. То же самое сделайте с левой ногой. Упражнение выполняйте по 6-8 раз в каждую сторону.

Исходное положение то же. Согните правую ногу в колене и сделайте круговые движения в коленном суставе в одну, а потом в другую сторону. То же самое сделайте с левой ногой. Упражнение выполняйте по 6-8 раз в каждую сторону.