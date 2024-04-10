Инструктор ЛФК показал легкую разминку для ног при сидячей работе (видео)

Врачи говорят: при сидячем образе жизни и отсутствии полноценных тренировок даже обычные пешие прогулки помогают поддерживать тело в тонусе и поднимают настроение. В любом случае это лучше, чем вообще ничего. Для большей эффективности желательно ходить быстрым шагом, чтобы ощущалась легкая одышка, и хотя бы полчаса в день. Ходите часть пути от работы до дома, гуляйте до магазина, чаще выбирайте лестницу вместо лифта, в выходные пройдитесь по парку или за городом.
На помощь также могут прийти несложные упражнения, на которые не потребуется много времени и сил. Простую разминку для ног из трех упражнений показал в этом видео Илья Тарасов, инструктор ЛФК Городской Мариинской больницы.
Встаньте, ноги вместе, держите руки по швам или на поясе. Правую ногу выведите вперед и вверх на 45 градусов, носок вытяните на себя и рисуйте пяткой круги по часовой стрелке, а затем против часовой. То же самое сделайте с левой ногой. Упражнение выполняйте по 6-8 раз в каждую сторону.
Исходное положение то же. Согните правую ногу в колене и сделайте круговые движения в коленном суставе в одну, а потом в другую сторону. То же самое сделайте с левой ногой. Упражнение выполняйте по 6-8 раз в каждую сторону.
Встаньте у стены, ноги поставьте вместе. Одной рукой держитесь за стену, другой захватите согнутую в колене ногу за голеностоп. Далее медленно, не торопясь, начинайте тянуть пятку к ягодице, при этом колено обязательно смотрит вниз. Далее начинайте так же медленно отводить ногу назад — удерживайтесь в пиковой точке 3-5 секунд, затем возвращайтесь в исходное положение. То же самое проделайте для другой ноги.
К слову
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