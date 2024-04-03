«Кошачьи лапки» и еще два простых упражнения, чтобы размять кисти и пальцы рук (видео)

Как ранее рассказывал Илья Тарасов, частое онемение, болезненность и ощущение легкого покалывания в кистях рук могут быть признаками так называемой вибрационной болезни. Это профессиональное заболевание развивается из-за длительного воздействия производственной вибрации и характеризуется поражением периферических сосудов, нервов и мышц. Такая болезнь встречается, к примеру, у большинства водителей, которые проводят много времени за рулем и подолгу держат руки в неудобном положении.