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«Кошачьи лапки» и еще два простых упражнения, чтобы размять кисти и пальцы рук (видео)

Если вы много работаете за компьютером или подолгу сидите за рулем, дискомфорт и скованность в кистях и пальцах рук вам, наверное, знакомы не понаслышке. Небольшая регулярная разминка избавит вас от неприятных ощущений.

3 апреля 2024
пальцы суставы болят
Источник:
iStockphoto

Делать такую разминку можно практически в любом месте, даже не вставая со стула в офисе. Да и времени на нее потребуется совсем чуть-чуть — не более 5 минут.

Как быстро и эффективно размять руки, чтобы они не затекали? Комплекс из трех упражнений показал в этом видео Илья Тарасов, инструктор ЛФК Городской Мариинской больницы.

  1. Согните руки в локтях, ладони смотрят на вас. Плавно сгибайте кисти в лучезапястных суставах и тяните пальцы к себе. Упражнение выполняйте 5-8 раз.

  2. Вытяните руки перед собой. Выполняйте круговые движения в лучезапястных суставах во внутрь, а затем наружу. Делайте так по 8 раз в каждую сторону.

  3. Согните руки в локтях, ладони смотрят от вас. Сделайте «кошачью лапку» — сгибайте пальцы, приводя подушечки к основанию пальцев, затем делайте пальцы веером. Упражнение выполняйте 7-8 раз.

Кстати

Как ранее рассказывал Илья Тарасов, частое онемение, болезненность и ощущение легкого покалывания в кистях рук могут быть признаками так называемой вибрационной болезни. Это профессиональное заболевание развивается из-за длительного воздействия производственной вибрации и характеризуется поражением периферических сосудов, нервов и мышц. Такая болезнь встречается, к примеру, у большинства водителей, которые проводят много времени за рулем и подолгу держат руки в неудобном положении.

Другие характерные симптомы вибрационной болезни:

  • мерзнут руки;

  • во время холодов часто белеют пальцы рук;

  • снижается сила рук.

Простые упражнения при таких симптомах, которые можно делать даже за рулем в пробке, инструктор ЛФК показывал ЗДЕСЬ.

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Автор текста:Анастасия Романова
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