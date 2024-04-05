Случай из практики: мужчина перенес инфаркт на ногах, списывая боль на остеохондроз

Мужчина заявил, что такое просто невозможно. Он даже предположил, что неисправен электрокардиограф или на результаты ЭКГ повлиял лежащий рядом мобильный телефон. Но потом вспомнил, что две недели назад вызывал скорую, когда внезапно у него появилась жгучая боль в груди и боль в руке, которые быстро прошли. Врачи тогда сняли ЭКГ, и она оказалась совершенно нормальной. Приступ объяснили обострением остеохондроза. Мужчину не госпитализировали, состояние его улучшилось, и после этого он вел обычный образ жизни.