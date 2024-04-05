Случай из практики: мужчина перенес инфаркт на ногах, списывая боль на остеохондроз

Инфаркт может случиться, даже если человек чувствует себя прекрасно и не жалуется на проблемы с сердцем. Об этом многие не знают или не хотят задумываться.
О показательном случае, который произошел с 67-летним пациентом, рассказал петербургский врач-кардиолог Константин Крулев. Мужчина перенес инфаркт на ногах. Как такое могло случиться?
Практикующий врач-кардиолог, сотрудник Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени И.И. ДжанелидзеЛичный сайт
Непростой пациент
«Этот мужчина не раз приводил ко мне на прием свою супругу, чтобы подобрать ей таблетки от повышенного давления, я лечил его маму, которая перенесла инфаркт. Но сам он отказывался даже приближаться к тонометру, заверяя, что чувствует себя хорошо», —
Но однажды этот пациент появился на пороге медкабинета и попросил врача назначить ему препараты от высокого холестерина. Он признался, что переживал, что общий холестерин был выше 8, это очень много, и хотел бы посоветоваться, какие таблетки пить. «Просто скажите, какой препарат мне принимать, и я пойду на работу», — попросил мужчина врача.
Спутали с остеохондрозом
Кардиолог настоял на осмотре и ЭКГ, хоть мужчина явно не был склонен к долгой беседе с врачом. Давление у пациента было в норме, но пульс учащен и неритмичен, а на кардиограмме и вовсе обнаружилось удивительное.
«На ЭКГ были выявлены признаки переднего инфаркта, — рассказывает Константин Крулев. — Причем изменения не были свежими. Скорее всего, сосудистая катастрофа произошла даже больше недели назад».
Мужчина заявил, что такое просто невозможно. Он даже предположил, что неисправен электрокардиограф или на результаты ЭКГ повлиял лежащий рядом мобильный телефон. Но потом вспомнил, что две недели назад вызывал скорую, когда внезапно у него появилась жгучая боль в груди и боль в руке, которые быстро прошли. Врачи тогда сняли ЭКГ, и она оказалась совершенно нормальной. Приступ объяснили обострением остеохондроза. Мужчину не госпитализировали, состояние его улучшилось, и после этого он вел обычный образ жизни.
«За несколько дней до нашей встречи у него вновь развился похожий приступ, на который пациент уже не обратил внимания: один раз ведь уже сказали, что это остеохондроз — зачем зря скорую помощь вызывать?» — рассказывает кардиолог.
Мужчину срочно отправили в больницу, домой с таким диагнозом не отпустит ни один опытный врач.
Лучше поздно, чем никогда
Кардиолог объясняет: если бы мужчина сразу отправился в больницу, когда почувствовал боль в груди и вызвал скорую, то инфаркта, возможно, он бы избежал. Но прогноз в отношении жизни и здоровья пациента все же весьма неплохой, уверен врач.
«Несмотря на то что острый период инфаркта пациент перенес на ногах, тяжелой сердечной недостаточности нет. Чем больше времени прошло с момента инфаркта, тем меньше риск осложнений. Это внушает оптимизм», — резюмирует Константин Крулев.
По его словам, мужчине в больнице, скорее всего, сделают эхокардиограмму,. возьмут анализ крови и начнут лечение инфаркта. Обычно применяется «большая четверка» средств: препараты, снижающие свертываемость крови, бета-блокаторы, статины в максимальной дозе и ингибиторы АПФ. Время для начала лечения этими препаратами уже упущено, но действует принцип «лучше поздно, чем никогда».