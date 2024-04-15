Почему у женщин на ногах появляются синяки без причины, объяснил флеболог Кочарян

Экхимозы, синяки, гематомы, кровоизлияния на ногах — эту проблему можно называть по-разному. Но, по словам врача-флеболога Арсена Кочаряна, в подавляющем большинстве случаев она не представляет никакой опасности. Более того, частые синяки без причины бывают практически у каждой второй женщины.
Флеболог, сердечно-сосудистый хирург, врач ультразвуковой диагностики, лазерный хирург
«Частые синяки на ногах, особенно к вечеру, в большинстве своем норма и возникают от минимальных травм — вот причина. Преимущественно у женщин со светлой кожей или имеющих лишний вес. Особенно после рабочего дня», —
Так почему же все-таки появляются? По словам врача, происходит это следующим образом. Если вы весь день работали стоя или сидя, к вечеру в ваших венах на ногах нарастают застойные явления и в них повышается давление. Причем оно повышается так сильно, что даже самые мелкие сосудики оказываются в перенапряжении.
«В этот момент любая, даже самая незаметная и безболезненная травма — например, встали со стула и зацепились за стол, подбежал ребенок и носом ткнулся в вашу ногу — приводит к развитию синяка. Представьте себе передутый воздушный шар, который легко лопается от любого касания», — уточняет Арсен Кочарян.
Как правило, такие синяки «без причины» появляются на наружной или передней поверхности бедра, голени. Интересно, что на отдыхе или на море такое случается редко, так как в этот период венозного застоя почти нет.
Пурпурные, зеленые, синие
Обычно синяк проходит через 7-14 дней. Однако до исчезновения он может не раз поменять свой цвет, и в этом тоже нет ничего странного.
По словам флеболога, сначала синяк бывает темно-синим или пурпурным. Когда по какой-то причине разрушается стенка сосуда, срабатывает система свертывания крови — образуется тромб, закрывающий брешь. Однако часть крови все же успевает вытечь в подкожную клетчатку, она и дает такой цвет. Далее гемоглобин с железом внутри, который был в вытекшей из поврежденного сосуда крови, начинает постепенно окисляться и менять цвет синяка — до желтого, зеленого, оранжевого.
У некоторых людей синяк за одну-две недели полностью не проходит, на его месте может оставаться оранжевое или коричневое пятно. По словам Арсена Кочаряна, в этом виноват пигмент гемосидерин. Для справки: этот пигмент, состоящий из оксида железа, может накапливаться в тканях и органах при различных заболеваниях.
Не только безобидные
Между тем не все синяки, которые появляются на теле будто из воздуха, оказываются так безобидны. Некоторые из них могут указывать на вполне серьезные проблемы со здоровьем и требуют консультации врача.
Так, врачи советуют обращать внимание на непонятные и частые синяки, которые подолгу не проходят, — это может быть признаком рака крови. Еще о шести возможных причинах появления загадочных синяков на теле читайте ЗДЕСЬ.
Можно ли убрать синяки за один день и что надо для этого делать, рассказала гематолог.