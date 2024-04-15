Почему у женщин на ногах появляются синяки без причины, объяснил флеболог Кочарян

Так почему же все-таки появляются? По словам врача, происходит это следующим образом. Если вы весь день работали стоя или сидя, к вечеру в ваших венах на ногах нарастают застойные явления и в них повышается давление. Причем оно повышается так сильно, что даже самые мелкие сосудики оказываются в перенапряжении.