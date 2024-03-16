Не меняя жизнь: 3 простых способа похудеть к лету от фитнес-тренера Риццо

Дженна Риццо, тренер по снижению веса из Джорджии, США, предлагает три простых шага, как сбросить лишние килограммы к лету: это геймификация активности, следование правилу одной ложки и сон не менее семи часов ежедневно.
Не надо менять жизнь, чтобы похудеть
Фитнес-тренер, эксперт по похудению
«Есть три вещи, которые вы можете начать делать прямо сегодня, при этом не меняя кардинально свою жизнь и распорядок дня, и увидеть результаты», —
Шаг первый: геймификация активности
Подразумевает игровую форму физической активности. Например, устройте с самим собой соревнование или подключите к тренировкам подруг, ищите во всем возможность физически напрячься — не пользуйтесь лифтом, ходите по лестницам, эскалаторам или пригоркам (для тех, кто выбрался из каменных джунглей). Это развивает все группы мышц.
Прошли 10 тысяч шагов или сделали отжимания от столешницы, пока закипает чайник, — наградили себя каким-то приятным «подарком». Не смогли — положили в копилку какую-то сумму.
Тренер напоминает, что ходьба — это простой и приятный вариант физической активности. Если идти достаточно быстро, то получается абсолютно необходимая каждому аэробная нагрузка средней интенсивности.
Шаг второй: правило одной ложки
Следование правилу одной ложки подразумевает добавление фруктов и овощей в рацион постепенно, а не резкое изменение правил питания. Так, в каждый прием пищи добавляйте хоть один фрукт или овощ. Вы съедите меньше вредных продуктов и насытитесь быстрее.
Американская кардиологическая ассоциация рекомендует употребление четырех порций фруктов и пяти порций овощей ежедневно.
«Это — психология, — объяснила Риццо. — Со временем постепенное следование правилам станет для вас привычкой и вы будете принимать более здоровые решения относительно питания в будущем».
Ранее об этом говорил и диетолог Ридль. По его словам, наш мозг активно противится резким изменениям: и кардинальная смена рациона, и жесткая диета будут встречены им в штыки.
Если вы резко и кардинально попытаетесь развернуть свою диету на 180 градусов, это перегрузит ваш мозг. А если вы будете придерживаться одной несложной новой привычки, то примерно через месяц она автоматизируется, вы просто не будете о ней думать. Привычки потому настолько стабильны, что автоматизированные действия используют меньше энергии мозга и позволяют ему работать более эффективно.
Шаг третий: сон не менее семи часов
Спать достаточное количество времени очень важно для успешного снижения веса. Недостаток сна может вызвать нарушения в работе организма, выработке гормонов, что приводит к изменениям настроения и увеличению аппетита.
«Поэтому спать не менее семи часов в сутки так важно, это поможет организму эффективнее сжигать жир», — объясняет эксперт.
Добавим, что среди советов диетологов, как похудеть, выделяется еще один, про который многие забывают: наслаждайтесь едой. Когда мы убираем книги и гаджеты, выключаем телевизор и концентрируемся на том, что едим, получаем от этого удовольствие, то лучше «проживаем» сам процесс и обходимся меньшим количеством порции. Попробуйте сами!