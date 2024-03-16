Не меняя жизнь: 3 простых способа похудеть к лету от фитнес-тренера Риццо

Если вы резко и кардинально попытаетесь развернуть свою диету на 180 градусов, это перегрузит ваш мозг. А если вы будете придерживаться одной несложной новой привычки, то примерно через месяц она автоматизируется, вы просто не будете о ней думать. Привычки потому настолько стабильны, что автоматизированные действия используют меньше энергии мозга и позволяют ему работать более эффективно.