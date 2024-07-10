Стойте на месте: 5 мощнейших упражнений для ног сделают вас стройнее

Владимир Животов также рассказал, что подъем на носочки не только делает ноги стройными, но и улучшает венозный отток и служит профилактикой варикоза. Так, регулярно можно делать упражнение с подъемом на ступеньку. Увидел подходящую «приступочку» или порог — сделал. Носочками надо встать на ступеньку, а пятки опускать и поднимать. Это отличный способ разгонять кровь. Важно такое упражнение выполнять медленно, растягивая мышцы голени. Достаточно 1–2 минут в день.