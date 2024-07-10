Стойте на месте: 5 мощнейших упражнений для ног сделают вас стройнее

Тренируя ноги, вы укрепляете мышцы, улучшаете координацию и гибкость, усиливаете кровообращение и снимаете отечность, поддерживаете здоровье суставов и связок, снижаете риск травмирования и навсегда забываете о том, что такое боль в ногах.
А еще упражнение на ноги — это весело и совсем не сложно. Включайте зажигательную музыку и повышайте настроение. Доказано, что физическая активность способствует выделению эндорфинов, которые могут снизить стресс.
Врач-остеопат Владимир Животов дал совет, какие 5 упражнений для ног можно назвать мощнейшими — они укрепят ноги и сделают их стройными и красивыми.
врач-остеопат, мануальный терапевт, член Регистра Остеопатов РоссиЛичный сайт
«Не бывает красивого верха, когда при этом мышцы ног — слабые и вялые, — уверен врач. — Ровная спина, расслабленная шея и хорошая осанка возможны лишь в том случае, если ноги крепкие и сильные. Крепкий низ — равно расправленный верх!».
Врач рассказал, как укрепить свои ноги без похода в спортзал — в этом помогут несколько простых упражнений. Делать их можно в любом месте в положении стоя.
В положении стоя напрягаем ноги, выгибая колени назад — очень сильно. Ноги должны стать, как каменные. Напрягается все, в первую очередь — мышцы бедра и мышцы голени.
Стоя на месте, стремимся «завернуть» ноги внутрь.
Стоя на месте, стремимся развернуть ноги наружу. Это движение в жизни встречается очень редко, и вы можете даже почувствовать какие-то новые мышцы.
Стремимся свести ноги, стоя на месте. Активно работают приводящие мышцы.
Стоя на месте, стремимся ноги развести. Сдвижение-раздвижение ног тоже встречается очень редко в повседневной жизни.
«В качестве бонусного упражнения — напрягая ноги и выгибая колени поднимаемся высоко на носочки и опускаемся», — дает еще один совет, как сделать ноги стройными, врач-остеопат.
Владимир Животов также рассказал, что подъем на носочки не только делает ноги стройными, но и улучшает венозный отток и служит профилактикой варикоза. Так, регулярно можно делать упражнение с подъемом на ступеньку. Увидел подходящую «приступочку» или порог — сделал. Носочками надо встать на ступеньку, а пятки опускать и поднимать. Это отличный способ разгонять кровь. Важно такое упражнение выполнять медленно, растягивая мышцы голени. Достаточно 1–2 минут в день.