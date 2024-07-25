«Грузовик переехал меня полностью»: история пациентки, которая чудом выжила и вновь встала на ноги

И тогда Иван Ендовицкий вместе с коллегой Дмитрием Кветкой, который на тот момент был еще интерном, решились на экстремальную операцию: они решили снять всю отслоенную кожу с обеих ног, очистить кожаный лоскут от подлежащих тканей, удалить несколько слоев кожи и перфорировать ее, то есть проделать в ней небольшие отверстия. В таком виде кожа, наложенная на мышцы и фасции, хорошо снабжается кровью и приживается.