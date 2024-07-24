В Пушкино женщина сломала ногу сразу в трех местах из-за высоких каблуков

Самой вредной считается обувь именно на тонкой шпильке: у таких моделей каблук крайне неустойчивый. Именно шпильки носить действительно нежелательно, особенно на постоянной основе, изо дня в день. И дело тут не только в высокой вероятности упасть и сломать ногу.