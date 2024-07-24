В Пушкино женщина сломала ногу сразу в трех местах из-за высоких каблуков

В подмосковном Пушкино молодая женщина сломала ногу в трех местах. Пострадавшая упала на улице, один из 12-сантиметровых каблуков ее туфель попал в яму на асфальте. Женщина обратилась за помощью в Пушкинскую клиническую больницу им. профессора Розанова.
Во время обследования травматологи обнаружили, что пострадавшая сломала ногу сразу в трех местах: у нее был оскольчатый перелом костей голени, а также перелом большой берцовой и малой берцовой костей.
Врачи забрали женщину на операцию. Чтобы справиться с такой сложной травмой, медики были вынуждены использовать металлоконструкции — штифты и винты.
«Под спинальной анестезией провели остеосинтез (метод сращивания кости), чтобы правильно закрепить обломки. Во время операции собрали все на штифты и винты. Остеосинтез позволяет уйти от традиционного привычного гипса — соответственно, исключает вероятность вторичного смещения, а также последствия в виде тромбоза, остеопороза, артроза», —
Операция прошла успешно. Женщина смогла наступать на травмированную ногу вечером, в тот же день после вмешательства.
Через три дня после операции ее выписали. Теперь женщине предстоит реабилитация, а через год повторная операция по удалению всех металлоконструкций.
Вся ли обувь на каблуках опасна
Остеопат, основатель Клиники доктора Симкина
Самой вредной считается обувь именно на тонкой шпильке: у таких моделей каблук крайне неустойчивый. Именно шпильки носить действительно нежелательно, особенно на постоянной основе, изо дня в день. И дело тут не только в высокой вероятности упасть и сломать ногу.
«Чрезмерный перепад в области колодки между пяткой и носком увеличивает давление на переднюю часть стопы. Неадекватное распределение нагрузки способствует развитию поперечного плоскостопия, нарушает нормальную работу мышечно-связочного аппарата и даже может усиливать проявления некоторых заболеваний, например варикозной болезни, особенно на фоне изначальной наследственной предрасположенности», — рассказывал врач.
В остальном туфли на каблуках нельзя считать абсолютным злом. Конечно, они часто менее устойчивые, поэтому тем, кто много двигается в течение дня, обычно комфортнее носить обувь без каблука или с небольшим каблучком — 4-6 сантиметров.
Кстати
На каблуках еще важно правильно ходить. Это не только убережет от различных заболеваний, но еще и спасет от усталости. О том, как правильно это делать, читайте ЗДЕСЬ.