Как в фильмах ужасов: 77-летний дачник случайно отрезал себе ногу электропилой

77-летний дачник из поселка Вырица Ленинградской области едва не лишился ноги и, что страшнее, жизни, сделав всего одно неосторожное движение. То ли не хватило сил, то ли руки затряслись или голова закружилась, но во время садовых работ мужчина случайно опустил работающую электропилу прямо себе на ногу.