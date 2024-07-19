Как в фильмах ужасов: 77-летний дачник случайно отрезал себе ногу электропилой

77-летний дачник из поселка Вырица Ленинградской области едва не лишился ноги и, что страшнее, жизни, сделав всего одно неосторожное движение. То ли не хватило сил, то ли руки затряслись или голова закружилась, но во время садовых работ мужчина случайно опустил работающую электропилу прямо себе на ногу.
Мощный прибор мгновенно отпилил практически всю ногу выше колена — перерезал бедренную артерию и всю переднюю группу мышц бедра.
Истекавшего кровью пенсионера скорая помощь увезла в Гатчинскую больницу.
«На момент поступления жизнь пациента была под угрозой. Пострадавший находился в состоянии геморрагического шока — так происходит при массивной кровопотере, — рассказывают врачи больницы. — Кроме того, у пациента были признаки острой ишемии правой ноги: из-за недостаточного кровоснабжения к тканям не поступает кислород, что может привести к некрозу».
Дачника сразу же увезли в операционную. Сначала хирурги установили в поврежденной артерии временный шунт, чтобы запустить кровоток в ноге.
«Если вовремя не восстановить кровоток, есть очень большой риск необратимого процесса: нога „уйдет“ в глубокую ишемию, тогда останется только один выход — ампутация», — объяснили хирурги Гатчинской больницы.
Затем после предварительной подготовки пересеченных отрезков сосуда хирурги провели протезирование поврежденного участка. Для этого использовали поверхностную бедренную вену, развернутую в обратном направлении.
Операция длилась два с половиной часа. Спешить при работе с сосудами нельзя — шов накладывают очень тщательно, чтобы не было закупорки или, наоборот, кровотечения.
Операцию усложнял букет патологий пациента: генерализованный атеросклероз, ишемическая болезнь сердца. Но благодаря своевременной помощи и мастерству хирургов все прошло успешно. Подвижность ноги сохранилась, и мужчина пошел на поправку.
Заведующий травматолого-ортопедическим отделением Госпиталя для ветеранов войн, кандидат медицинских наук, ортопед
«Дача — это вообще очень травмоопасное место. При работе с бензопилой, болгаркой, газонокосилкой случаются самые серьезные травмы, вплоть до ампутаций», — рассказывает травматолог Иван Кучеев.
Чтобы себя обезопасить, врач советует:
изучайте инструкцию по эксплуатации электроприборов;
проверяйте исправность инструментов;
не работайте без средств индивидуальной защиты — каски и специальных очков;
надевайте прочную обувь — при неаккуратном использовании триммера или газонокосилки можно повредить ноги;
одежда не должна быть сильно свободной, иначе ее может затянуть или накрутить на острые части строительных инструментов.